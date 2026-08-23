200 partidos: Erling Haaland celebra su encuentro de aniversario con el Manchester City

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200 partidos: Erling Haaland celebra su encuentro de aniversario con el Manchester City

En la jornada 1 de la Premier League, el vigente campeón Manchester Cityrecibió al Bournemouth y logró una victoria por 2-1 tras remontar el marcador. Este encuentro marcó un hito histórico en la carrera de la estrella del equipo, Erling Haaland en su trayectoria personal.

Según el departamento de prensa de los «Citizens», el delantero noruego disputó contra el Bournemouth Manchester Citysu partido oficial número 200 con la camiseta del club.

Nuevo look y centro de atención en el Etihad

Haaland, que fue titular, acaparó todas las miradas no solo por su cifra redonda, sino también por un cambio radical en su imagen:

  • Corte de pelo corto: El delantero dejó atrás su larga melena, su sello distintivo durante años, para lucir un nuevo corte de pelo corto;

  • Victoria en la era Maresca: Aunque el partido no fue sencillo para los «Citizens», el equipo se impuso por 2-1 con goles en los minutos finales, coronando con éxito el partido de aniversario de Haaland.

La «máquina de goles» desde 2022: los números de Haaland

El goleador noruego llegó al Etihad procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2022. Desde entonces, ha mostrado una eficacia poco común en el fútbol mundial:

  • Número de partidos: 200 partidos oficiales;

  • Goles marcados: 162 goles;

  • Asistencias: 30 asistencias;

  • Productividad total: Manchester Cityen 200 partidos con el 192 participaciones directas (goles + asistencias).

Estas estadísticas confirman una vez más que Haaland es uno de los delanteros centro más peligrosos y prolíficos de la historia del fútbol moderno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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