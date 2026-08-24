«Marqué un doblete, pero no estoy satisfecho»: Torres habla sobre su debut en el PSG

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«Marqué un doblete, pero no estoy satisfecho»: Torres habla sobre su debut en el PSG

En la 1ª jornada del campeonato francés, el vigente campeón, el PSG, disputó un partido muy complicado fuera de casa contra el Rennes. Perdiendo 0-2 al descanso, los parisinos evitaron la derrota gracias a los dos goles marcados en los minutos 71 y 82 por el nuevo fichaje, que entró en el minuto 46, Ferran Torres.

Convertido en el tercer jugador en la historia del club parisino en marcar un doblete en su debut tras Zlatan Ibrahimović y Patrick Mboma, el delantero español compartió sus sensaciones en una entrevista con el sitio oficial del club tras el encuentro.

«Queríamos la victoria a toda costa»: El análisis crítico del delantero

Aunque se convirtió en el héroe del partido al anotar dos goles, Torres no ocultó que no estaba plenamente satisfecho con el resultado colectivo:

«No estoy totalmente satisfecho. Porque queríamos empezar la temporada con una victoria. Pero si no podíamos ganar, al menos debíamos evitar la derrota. Nos quedan sentimientos encontrados, porque salimos al campo solo para ganar», declaró el goleador español.

Torres destacó que el equipo mejoró su juego durante el transcurso del partido y que es necesario prepararse aún más intensamente para los próximos compromisos.

«Sois nuestro jugador número 12»: Agradecimiento a los aficionados

El delantero quiso reconocer el fuerte apoyo de los seguidores del club parisino durante el partido fuera de casa:

  • Gracias por el apoyo: «¿Qué puedo decir a nuestros aficionados? Les expreso mi inmensa gratitud por su apoyo incesante»;

  • Promesa: «Sois realmente nuestro jugador número 12 y daremos todo para ofreceros muchos momentos de alegría esta temporada».

Ferran Torresy su inicio combativo y responsable con el PSG demuestran que se convertirá en una figura importante en el ataque parisino.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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