Ferran Torres y Rodri podrían cambiar de club en el mercado de fichajes de verano

Los últimos días de las vacaciones de verano se han convertido en un periodo muy intenso para dos estrellas de la selección española. Mientras terminan su descanso, negocian activamente el próximo gran paso de sus carreras: fichajes de gran impacto. Según informa Goal.com, Ferran Torres y Rodri están cerca de abandonar sus equipos antes del inicio de la nueva temporada, y su futuro podría resolverse en los próximos días. Goal.com informa .

El futuro del delantero del FC Barcelona Ferran Torres está siendo objeto de un intenso debate. Según Mundo Deportivo, el Paris Saint-Germain está muy interesado en el jugador de 26 años y las partes han llevado las negociaciones a su fase final para alcanzar un acuerdo. Las vacaciones de Torres deben terminar el próximo miércoles y las próximas 24 horas podrían ser decisivas para el traspaso.

El club catalán busca recuperar su equilibrio financiero

La directiva del FC Barcelona espera una oferta mejorada para mejorar su situación financiera y cumplir con las normas vigentes. Por su parte, el futbolista tampoco quiere regresar a Cataluña y prefiere incorporarse cuanto antes al club parisino. Por ello, sus representantes están dando los últimos pasos para formalizar su nuevo destino.

Al mismo tiempo, el FC Barcelona también trabaja en el regreso del centrocampista del Manchester City, Rodri. El jugador de 30 años, nacido en Madrid, está llamado a convertirse en una pieza fundamental del proyecto del entrenador Hansi Flick. El técnico alemán considera al experimentado centrocampista el candidato perfecto para reforzar el centro del campo de su equipo.

El futuro de Rodri y la declaración del entrenador

A diferencia de Torres, Rodri dispone de algo más de tiempo antes de regresar a Inglaterra. El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, había estimado que el jugador llegaría el viernes a la ciudad deportiva de Manchester. Sin embargo, todo indica que la preferencia personal del futbolista es completamente distinta.

Según la fuente, Rodri no quiere viajar al Reino Unido y pretende volar directamente a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Por su parte, Hansi Flick ha asegurado que está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos si el traspaso se concreta. Estos fichajes de alto perfil podrían convertirse en uno de los acontecimientos más sonados del mercado de verano.