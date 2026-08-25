20 millones al año: detalles del traspaso de Gabriel Martinelli a Arabia Saudí
A punto de cerrarse el mercado de fichajes de verano, Arabia Saudí y su Saudi Pro League están cerca de concretar otro gran fichaje. Según el insider italiano Nicolò Schira, el Al-Hilal está muy cerca de llegar a un acuerdo por el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, para su traspaso.
El jugador brasileño de 25 años ha dado su visto bueno personal para unirse al club saudí y las negociaciones se encuentran en su fase final.
Detalles del traspaso y salario
En cuanto a las condiciones financieras, las partes están alcanzando el siguiente acuerdo:
60 millones de euros para el Arsenal: el club londinense recibirá aproximadamente 60 millones de euros por la venta de su extremo brasileño;
Salario de 20 millones de euros anuales: Martinelli firmará un contrato de larga duración con el Al-Hilal con un salario de cerca de 20 millones de euros al año;
Duración del contrato: El acuerdo será válido hasta el final de la temporada 2029/2030.
Aunque aún no se han firmado los documentos oficiales entre los clubes, se espera que el fichaje se anuncie formalmente en los próximos días.
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