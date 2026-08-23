En la 1ª jornada de la Premier League, el vigente campeón Manchester Citylogró una victoria remontada por 2-1 en el Etihad Stadium contra el Bournemouth en un partido muy intenso. Nuestro compatriota, titular, Abdukodir Khusanov cumplió una función clave en el centro de la defensa, además de desplazarse a las bandas en varias ocasiones.

El famoso medio británico especializado en el club mancuniano cityxtra.co.uk evaluó individualmente el desempeño de todos los jugadores tras esta remontada.

Conclusión de los expertos para Abdukodir Khusanov: 6/10

Los analistas británicos evaluaron las acciones del defensa uzbeko de la siguiente manera:

Fiabilidad y precisión: Khusanov mostró un juego bastante estable y sólido en la línea defensiva. No cometió errores graves durante el encuentro;

Desconexión entre líneas: Los expertos señalaron que no fue uno de los mejores partidos de Abdukodir, dando la impresión de que la defensa estaba algo desconectada del mediocampo.

Calificaciones de los titulares del City

El medio evaluó al resto de los jugadores del once inicial así:

Nico O'Reilly — 7,5/10 (Jugador del partido): Fue el jugador más activo en el campo. Presionó mucho al rival en ataque y fue útil en defensa;

Marc Guéhi — 7/10: Actuó en una posición inusual para él en el mediocampo. A pesar de fallar una ocasión clara, marcó un gol importante en el minuto 85 para igualar;

Joško Gvardiol — 7/10: A pesar de algunos errores, marcó el gol de la victoria con la derecha en el minuto 90+2;

Antoine Semenyo — 6,5/10: Ocupó el lugar de Doku en la banda izquierda, realizando muchos regates y ataques peligrosos;

Gianluigi Donnarumma — 6/10: Sin culpa en el gol, actuó sin errores graves;

Rúben Dias — 6/10: Jugó a un nivel medio y estable junto a Khusanov;

Phil Foden — 6/10: Aunque tuvo la confianza del técnico, no pudo influir mucho en el juego;

Elliot Anderson — 6/10: Se mostró activo, pero fue sustituido por lesión;

Rico Lewis — 5,5/10: Cometió errores de posicionamiento y fue uno de los responsables del gol recibido;

Erling Haaland — 5,5/10: Aunque trabajó mucho, desperdició ocasiones muy claras en un día sin fortuna.

Suplentes y la magia de Cherki

Los jugadores que cambiaron el destino del partido en la segunda mitad: