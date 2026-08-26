¡Sensación en Navoiy: Qizilqum derrota a Nasaf por la mínima!

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¡Sensación en Navoiy: Qizilqum derrota a Nasaf por la mínima!

Superliga de Uzbekistán, en la jornada 19, se registró un resultado inesperado. Recibiendo al prestigioso club Nasaf de Qarshi en casa, el equipo de Qizilqum de Navoiy logró una importante victoria por 1-0 tras una lucha intensa.

Aunque ambos equipos atacaron con insistencia, la disciplina táctica de los locales y su acierto en los momentos decisivos definieron el encuentro.

Golpe en el minuto 43: el tanto de la victoria de Nematkhonov

La primera parte fue intensa y muy disputada:

  • Gol al final del primer tiempo: En el minuto 43, el defensa de Qizilqum Nodirkhon Nematkhonov aprovechó una oportunidad en el área rival para batir la portería de Abduvohid Nematov (1-0);

  • La presión de Nasaf y la resistencia: En la segunda parte, los «Dragones» realizaron varios cambios (los pupilos de Berdiyev buscaron el empate con insistencia). Sin embargo, la defensa de Qizilqum, liderada por Farkhod Rakhmatov, impidió que el rival marcara.

4 tarjetas y duelos intensos

El partido fue tenso y disputado, como demuestran las tarjetas amarillas mostradas por el árbitro:

  • Nodirkhon Nematkhonov y Jamshid Saidov fueron amonestados por los locales, mientras que Zafarmurod Abdurakhmatov y Abbos Gholomov recibieron tarjeta amarilla por los visitantes.

Situación en la tabla y protocolo oficial

Tras esta victoria, Qizilqum suma 23 puntos y se consolida en el puesto 11 de la tabla de la Superliga. Nasaf, que perdió puntos cruciales, se mantiene en la 9ª posición con 25 puntos.

Superliga. Jornada 19

Qizilqum — Nasaf 1:0

Gol: Nodirkhon Nematkhonov (43).

Amonestaciones: Zafarmurod Abdurakhmatov (42), Nodirkhon Nematkhonov (50), Abbos Gholomov (55), Jamshid Saidov (73).

Alineaciones:

  • Qizilqum: Farkhod Rakhmatov, Nodirkhon Nematkhonov, Giyosjon Rizaqulov, Nikola Kumburovic, Ruslan Roziyev (Grigol Chabradze, 76), Otabek Juraquziyev, Shahzod Rakhmatullayev, Fayzullobek Jumanquziyev (Islom Kenjaboyev, 76), Diyor Rakhmatilloyev, Shahzod Turopov (Roman Papariga, 65), Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77).

  • Nasaf: Abduvohid Nematov, Akromjon Komilov (Dilshod Murtazoyev, 57), Golib Gaybullayev, Umarbek Eshmurodov, Murodbek Rakhmatov (Abbos Gholomov, 46), Paata Gudushauri (Adenis Shala, 57), Zafarmurod Abdurakhmatov, Bekjon Rakhmatov (Yashnar Berdirahmonov, 77), Sharof Muhiddinov (Sardorbek Bahromov, 46), Bobur Abduholiqov, Yusuf Otubanjo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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