¡Navbahor vence con autoridad a Mash'al a domicilio y entra en el top 3!

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¡Navbahor vence con autoridad a Mash'al a domicilio y entra en el top 3!

Superliga de Uzbekistánen el marco de la 19ª jornada, el club de Namangan Navbahor visitó en Muborak al colista Mash'al . En un encuentro intenso y lleno de lucha, los visitantes sellaron una victoria por 2-0 , sumando puntos vitales con este triunfo importante.

Dominando desde el inicio, los «Halcones» marcaron un gol en cada tiempo para decidir el destino del partido a su favor.

Goles en los minutos 20 y 67: La superioridad de los de Namangan

Los jugadores de Navbahor aprovecharon las oportunidades creadas para abrir el marcador y consolidarlo:

  • Jaloliddinov abre el marcador: Ya en el minuto 20, el principal creador de juego del equipo, Jasurbek Jaloliddinov, acertó ante la portería rival, adelantando a los de Namangan (0-1);

  • El punto final lo puso Abdurahmonov tras entrar desde el banquillo: Shohruhbek Abdurahmonov, quien ingresó en la segunda parte (minuto 66), castigó a la defensa de Mash'al apenas un minuto después, en el 67, estableciendo el 0-2.

8 tarjetas amarillas y choques intensos

La intensidad y el espíritu combativo del partido en Muborak quedaron reflejados en la cantidad de tarjetas amarillas mostradas por el árbitro:

  • El árbitro principal mostró un total de 8 amonestaciones durante el encuentro;

  • El experimentado portero Otkir Yusupov y la línea defensiva de los visitantes no permitieron que el rival generara peligro serio ante su arco.

Situación en la tabla y protocolo oficial

Tras esta victoria, Navbahor alcanzó los 37 puntos y ascendió al 3er lugar de la tabla de la Superliga y continúa su lucha por los puestos de honor. Por su parte, Mash'al se mantiene en el último lugar con 4 puntos.

Superliga. 19ª jornada

Mash'al — Navbahor 0:2

Goles: Jasurbek Jaloliddinov (20'), Shohruhbek Abdurahmonov (67').

Amonestaciones: Pavel Bureyev (31'), Komiljon Tojiddinov (43'), Asadbek Rahimjonov (52'), Mahmud Jo‘raboyev (70'), Islombek Mamatkazin (75'), Nuriddin Nuriddinov (86'), Aleks Fernandes (88'), Strahinja Bošnjak (90').

Alineaciones:

  • Mash'al: Samandarbek Jo‘raboyev, Komiljon Tojiddinov, Sardor Abduraimov (Normurod Ko‘charov, 59'), Mahmud Jo‘raboyev, Nuriddin Nuriddinov, Tohirbek To‘xtasinov, Muhammadbobir Mo‘ydinov (Zafarbek Akramov, 59'), Ergash Ismoilov, Pavel Bureyev (Strahinja Bošnjak, 65'), Azizbek Choriyev (Drago Bumbar, 65'), Ahrorbek Rahimov.

  • Navbahor: Otkir Yusupov, Islombek Mamatkazin, Dilshodjon Komilov, Ruslanbek Jiyanov (Aleks Fernandes, 78'), Diyor Xolmatov (Shohruhbek Abdurahmonov, 66'), Husayn Norchayev, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda (Georgiy Jgerenaya, 66'), Jasurbek Jaloliddinov (Teydi Benjamin, 78'), Muhammadqodir Hamraliyev, Muhammadali Usmonov (Vanya Ilich, 66').

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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