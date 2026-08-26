¡Navbahor vence con autoridad a Mash'al a domicilio y entra en el top 3!

Superliga de Uzbekistánen el marco de la 19ª jornada, el club de Namangan Navbahor visitó en Muborak al colista Mash'al . En un encuentro intenso y lleno de lucha, los visitantes sellaron una victoria por 2-0 , sumando puntos vitales con este triunfo importante.

Dominando desde el inicio, los «Halcones» marcaron un gol en cada tiempo para decidir el destino del partido a su favor.

Goles en los minutos 20 y 67: La superioridad de los de Namangan

Los jugadores de Navbahor aprovecharon las oportunidades creadas para abrir el marcador y consolidarlo:

Jaloliddinov abre el marcador: Ya en el minuto 20, el principal creador de juego del equipo, Jasurbek Jaloliddinov, acertó ante la portería rival, adelantando a los de Namangan (0-1);

El punto final lo puso Abdurahmonov tras entrar desde el banquillo: Shohruhbek Abdurahmonov, quien ingresó en la segunda parte (minuto 66), castigó a la defensa de Mash'al apenas un minuto después, en el 67, estableciendo el 0-2.

8 tarjetas amarillas y choques intensos

La intensidad y el espíritu combativo del partido en Muborak quedaron reflejados en la cantidad de tarjetas amarillas mostradas por el árbitro:

El árbitro principal mostró un total de 8 amonestaciones durante el encuentro;

El experimentado portero Otkir Yusupov y la línea defensiva de los visitantes no permitieron que el rival generara peligro serio ante su arco.

Situación en la tabla y protocolo oficial

Tras esta victoria, Navbahor alcanzó los 37 puntos y ascendió al 3er lugar de la tabla de la Superliga y continúa su lucha por los puestos de honor. Por su parte, Mash'al se mantiene en el último lugar con 4 puntos.

Superliga. 19ª jornada

Mash'al — Navbahor 0:2

Goles: Jasurbek Jaloliddinov (20'), Shohruhbek Abdurahmonov (67').

Amonestaciones: Pavel Bureyev (31'), Komiljon Tojiddinov (43'), Asadbek Rahimjonov (52'), Mahmud Jo‘raboyev (70'), Islombek Mamatkazin (75'), Nuriddin Nuriddinov (86'), Aleks Fernandes (88'), Strahinja Bošnjak (90').

Alineaciones: