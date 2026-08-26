Un evento histórico mundial tuvo lugar durante los Juegos de Robots Humanoides, organizados en formato olímpico como parte de la prestigiosa Conferencia Mundial de Robots 2026 en Pekín. El famoso Honor creado por la empresa « Lightning » un robot humanoide llamado recorrió la distancia de 100 metros en solo 9,32 segundos , rompiendo el legendario récord mundial de Usain Bolt (9,58 segundos), que se mantenía desde hace 17 años, convirtiéndolo en el ser más rápido del planeta.

Esta competición demostró en la práctica que la inteligencia artificial y la robótica están superando a la humanidad en capacidades físicas.

« Lightning » y el maratón: ¡6 minutos más rápido que los humanos!

La distancia de 100 metros no es el primer récord para « Lightning »:

Victoria en maratón: En abril de este año, este androide completó la distancia en el medio maratón de Pekín en 50 minutos y 26 segundos . A modo de comparación, el récord humano oficial masculino lo ostenta Yomif Kejelcha con 56 minutos y 51 segundos;

Secreto de ingeniería: En abril, las piernas del robot, que mide 169 cm de altura con piernas de 95 cm, fueron alargadas por los científicos en 10 centímetros antes de los juegos humanoides, lo cual fue el factor decisivo para su aceleración.

2,88 metros de altura y otros robots plusmarquistas

En otras disciplinas del torneo, también se superaron las marcas históricas de la humanidad:

Una nueva era en el salto de altura: En Pekín, el robot de la empresa X-Humanoid saltó una altura de 2,88 metros desde una posición de pie. Esto está muy por encima del récord humano absoluto de 2,45 metros que ostenta el cubano Javier Sotomayor desde 1993;

Competencia intensa: El robot Tiangong Ultra que participó en las eliminatorias recorrió la distancia en 9,39 segundos, mientras que Shandian lo hizo en 9,47 segundos . A modo de comparación, en la primera competición del año pasado, el resultado del ganador fue de 21,50 segundos.

El problema principal — el frenado: colchones gruesos y camillas

Aunque se han logrado grandes avances en aceleración, el sistema de frenado y equilibrio sigue siendo un desafío importante para los ingenieros:

Colisión con colchones: Varios robots que llegaron a la meta a gran velocidad no pudieron frenar y chocaron contra los colchones gruesos instalados para detenerlos;

Seguridad de los espectadores: Tiangong Ultra se salió de la pista, obligando a los espectadores en las gradas a huir;

La caída del plusmarquista « Lightning »: Tras batir el récord en los 100 metros, Lightning sufrió una fuerte caída después de la meta y fue evacuado en camilla por el personal técnico.

51 disciplinas y pruebas de sensibilidad manual

Esta olimpiada en Pekín incluye más de 1000 pruebas individuales divididas en 51 disciplinas deportivas , incluyendo fútbol, tenis de mesa, halterofilia y tira y afloja.

Este año se añadieron al programa pruebas sobre los movimientos finos de las manos robóticas y la capacidad de percepción táctil. Los científicos llaman a la reproducción total de la agilidad de la mano humana en metal y sensores la «cima definitiva» de la robótica.