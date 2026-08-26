¿Fecha de caducidad superada? Un ex campeón critica el estado actual de Usyk

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¿Fecha de caducidad superada? Un ex campeón critica el estado actual de Usyk

Ex campeón mundial de boxeo profesional, el reconocido boxeador británico Billy Joe Saunders el rey indiscutible de los pesos pesados Oleksandr Usyk y Gran Bretañala estrella más prometedora de los pesos pesados Moses Itauma hizo una declaración impactante sobre una posible pelea entre ambos.

Según Saunders, Itauma, de 21 años, es capaz de vencer a casi cualquier oponente hoy en día, pero un duelo contra Usyk ha perdido valor al no haberse organizado en el momento adecuado.

«Solo Usyk puede detener a Itauma, pero...»

Billy Joe Saunders elogió la fuerza del joven boxeador británico y lo comparó con Usyk:

«En este momento, cualquier boxeador de la división podría perder contra Itauma, ¡a excepción de Oleksandr Usyk! Pero, siendo honesto, no me gustaría ver su enfrentamiento ahora mismo.

Si esta pelea hubiera ocurrido hace dos o tres años, habría sido otra historia; habríamos tenido un duelo realmente intenso y emocionante. Desafortunadamente, no se llevó a cabo en ese entonces. Cada boxeador tiene su propia "fecha de caducidad". En mi opinión, Usyk solo intenta mantenerse en el ring por el dinero hoy en día», declaró Saunders.

29 de agosto: La prueba definitiva para la carrera de Itauma

Moses Itauma está a punto de dar el paso más importante de su carrera profesional:

  • Gran espectáculo en Londres: El 29 de agosto, en el ring de Londres, Itauma, de 21 años, se enfrentará al experimentado y talentoso boxeador croata Filip Hrgović ;

  • Título de campeón IBF: En este combate, el título de campeón mundial IBF de los pesos pesados estará en juego.

Si Itauma logra superar el obstáculo de Hrgović, la probabilidad de un enfrentamiento con la élite de los pesos pesados, incluido Oleksandr Usyk, aumentará sin duda alguna.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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