El festival de los «Ferroviarios»: ¡El Lokomotiv golea 4-1 al Bunyodkor!
Superliga de Uzbekistán, fuimos testigos de un derbi capitalino intenso y lleno de goles en la 19ª jornada. En el encuentro disputado en el estadio del Lokomotiv, los locales, los «Ferroviarios», recibieron al Bunyodkor y lograron una victoria contundente sobre sus rivales con un marcador de 4-1, sellando así su triunfo.
Desde el inicio, el Lokomotiv mostró un juego ofensivo y decidido, sentenciando prácticamente el destino del partido al marcar tres goles en la primera mitad.
Una lluvia de goles desde el minuto 6
Desde el pitido inicial, los locales sorprendieron a la defensa rival:
Gol rápido de Shodiboyev: Apenas en el minuto 6 de juego, Shodiyor Shodiboyev abrió el marcador, poniendo al Lokomotiv en ventaja (1-0);
Los disparos de Mirzayev y Yaxshiboyev: En el minuto 36, el experimentado Sardor Mirzayev amplió la diferencia, y en el minuto 43, uno de los pilares ofensivos del equipo, Jasur Yaxshiboyev, anotó el tercer gol (3-0).
Segunda mitad: penalti de Rahmonov y el punto final de Nurulloyev
En la segunda parte, las «Golondrinas» intentaron reaccionar:
Recorte de distancias: En el minuto 61, el capitán del Bunyodkor, Sardor Rahmonov, transformó un penalti para acortar distancias (3-1);
La respuesta de Nurulloyev: Sin embargo, la esperanza de los visitantes duró poco. En el minuto 70, Suhrob Nurulloyev marcó para establecer el 4-1 definitivo.
Situación en la tabla y protocolo
Tras esta importante victoria, el Lokomotiv suma 31 puntos y asciende al 5º lugar de la tabla de la Superliga. El Bunyodkor, derrotado, se mantiene con 19 puntos en la parte baja, en zona de peligro.
Superliga. 19ª jornada
Lokomotiv — Bunyodkor 4-1
Goles: Shodiboyev (6'), Mirzayev (36'), Yaxshiboyev (43'), Nurulloyev (70') — Rahmonov (61', pen.).
Amonestación: Fahriddin Muhammadov (27', Bunyodkor).
Alineaciones:
Lokomotiv: Aleksey Kozlov, Suhrob Nurulloyev (Ilya Yelichich, 84'), Shodiyor Shodiboyev (Temurxo‘ja Abduxoliqov, 77'), Nikolay Ivanov (Yovan Nishich, 62'), Sardor Mirzayev, Aleksandr Kucherenko, Sunnatilla Poyonov, Abdulloh Yo‘ldoshev, Oleg Zoteyev, Muhammadali Reimov (Muhammad Habibullayev, 77'), Jasur Yaxshiboyev (Bilol Tupliyev, 62').
Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov (Abdulqodir Mirfayziyev, 82'), Sardor Abdunabiyev (Abdulhamid Ikromov, 82'), Muhammad Hakimov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov (Ivan Bukrin, 67'), Fahriddin Muhammadov (Shahzod Ne’matjonov, 73'), Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqunbekov, Mirkomil Annamatov (Abdulfayz Bobomurodov, 62').
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