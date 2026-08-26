El festival de los «Ferroviarios»: ¡El Lokomotiv golea 4-1 al Bunyodkor!

Superliga de Uzbekistán, fuimos testigos de un derbi capitalino intenso y lleno de goles en la 19ª jornada. En el encuentro disputado en el estadio del Lokomotiv, los locales, los «Ferroviarios», recibieron al Bunyodkor y lograron una victoria contundente sobre sus rivales con un marcador de 4-1, sellando así su triunfo.

Desde el inicio, el Lokomotiv mostró un juego ofensivo y decidido, sentenciando prácticamente el destino del partido al marcar tres goles en la primera mitad.

Una lluvia de goles desde el minuto 6

Desde el pitido inicial, los locales sorprendieron a la defensa rival:

Gol rápido de Shodiboyev: Apenas en el minuto 6 de juego, Shodiyor Shodiboyev abrió el marcador, poniendo al Lokomotiv en ventaja (1-0);

Los disparos de Mirzayev y Yaxshiboyev: En el minuto 36, el experimentado Sardor Mirzayev amplió la diferencia, y en el minuto 43, uno de los pilares ofensivos del equipo, Jasur Yaxshiboyev, anotó el tercer gol (3-0).

Segunda mitad: penalti de Rahmonov y el punto final de Nurulloyev

En la segunda parte, las «Golondrinas» intentaron reaccionar:

Recorte de distancias: En el minuto 61, el capitán del Bunyodkor, Sardor Rahmonov, transformó un penalti para acortar distancias (3-1);

La respuesta de Nurulloyev: Sin embargo, la esperanza de los visitantes duró poco. En el minuto 70, Suhrob Nurulloyev marcó para establecer el 4-1 definitivo.

Situación en la tabla y protocolo

Tras esta importante victoria, el Lokomotiv suma 31 puntos y asciende al 5º lugar de la tabla de la Superliga. El Bunyodkor, derrotado, se mantiene con 19 puntos en la parte baja, en zona de peligro.

Superliga. 19ª jornada

Lokomotiv — Bunyodkor 4-1

Goles: Shodiboyev (6'), Mirzayev (36'), Yaxshiboyev (43'), Nurulloyev (70') — Rahmonov (61', pen.).

Amonestación: Fahriddin Muhammadov (27', Bunyodkor).

Alineaciones: