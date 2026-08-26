Los nuevos smartphones Google Pixel 11 presentan problemas de apagado masivo

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Los nuevos smartphones Google Pixel 11 presentan problemas de apagado masivo

A solo cinco días de su lanzamiento, los propietarios de los nuevos Google Pixel 11 y Pixel 11 Pro reportan masivamente apagones espontáneos en sus dispositivos. Para algunos usuarios, este fallo ocurre incluso durante la configuración inicial, lo que ha generado un gran debate en el mercado tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida por Android Authority, uno de estos casos se registró en el modelo Google Pixel 11 Pro. Inicialmente, el smartphone funcionaba sin problemas, pero tras un restablecimiento de fábrica y una configuración desde cero sin transferir datos, el dispositivo comenzó a apagarse continuamente.

Cada vez que se enciende el dispositivo defectuoso, solo se pueden completar unos pocos pasos del asistente de configuración. El simple intento de conectarse a una red Wi-Fi o a una cuenta de Google provoca un mensaje de error del sistema y el apagado del smartphone. Reiniciarlo repite exactamente el mismo escenario.

Causas de los fallos y revisiones

Las primeras revisiones realizadas por expertos y usuarios han demostrado que no hay problemas con la batería. Asimismo, el modo seguro (Safe Mode) no cambió la situación, ya que el smartphone Pixel continuó apagándose. Curiosamente, en uno de los intentos, el dispositivo mostró una advertencia de sobrecalentamiento a pesar de que la temperatura ambiente era de unos 18 °C.

Estos casos podrían indicar un fallo de hardware en los sensores o en el sistema de alimentación, aunque no se descarta la posibilidad de un error de software grave. En la red social Reddit y en los foros de soporte oficiales de Google, aumentan los reportes sobre apagones aleatorios, sobrecalentamiento y dificultades en la configuración inicial de los dispositivos de la serie Pixel 11.

Respuesta de la empresa

Según la información disponible, Google ya está ofreciendo a algunos compradores el reemplazo de los smartphones defectuosos. Sin embargo, la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas de estos fallos masivos. Cabe recordar que, anteriormente, los usuarios también se quejaron de problemas en los smartphones Samsung Galaxy S26 Ultra, a pesar de ser prácticamente nuevos.

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Abror Shuhratov
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