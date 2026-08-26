Ex empleados de Meta crearon una IA visual para fábricas y almacenes

Aunque las tecnologías de inteligencia artificial se han desarrollado principalmente en el entorno digital, las startups buscan recientemente llevarlas al mundo real. Perceptron, fundada por antiguos investigadores de Meta, es uno de esos proyectos que desarrolla modelos de visión avanzados que permiten a las máquinas interactuar de manera más eficiente con su entorno físico. Fundada en noviembre de 2024, esta joven empresa presentó su modelo más reciente, llamado Isaac 0.5, diseñado para instalaciones industriales. Así lo informa Techcrunch.com informa.

Según ixbt.com, el nuevo software está diseñado para ayudar a los robots que se desplazan basándose en datos visuales en entornos complejos como almacenes y talleres de fábricas. No solo ayuda a los mecanismos a orientarse, sino que también permite a las empresas extraer análisis visuales y datos de los videos grabados por estos robots. El software se ha lanzado como un modelo de peso abierto (open-weight), lo que permite a cualquier experto estudiar sus parámetros y materiales de aprendizaje.

Una nueva etapa en la automatización industrial

La startup Perceptron logró recaudar 21 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Bessemer Venture Partners. La empresa fue fundada por Armen Aghajanyan y Akshat Shrivastava, quienes trabajaron en la división de investigación Fundamental AI Research (FAIR) de Meta. Según los fundadores, su software define el futuro de la automatización industrial. Actualmente, el campo de la IA física plantea a los expertos una elección difícil: deben elegir entre modelos base universales que requieren múltiples GPU en la nube para cada situación, o modelos especializados que solo pueden realizar una tarea y son incapaces de hacer el resto.

Aghajanyan y Shrivastava destacan que su producto difiere radicalmente de los modelos existentes en la industria, ya que no está diseñado para una sola tarea estrecha y repetitiva, sino para objetivos generales. El programa tiene la capacidad de adaptarse de manera flexible según cualquier entorno o situación. Por ejemplo, un proceso simple como organizar cajas incluye varios pasos: primero leer la etiqueta de la caja, realizar un análisis espacial para entender dónde está y decidir cuál tomar.

Ventajas de un enfoque flexible

Si un robot debe levantar varias cajas seguidas, debe planificar con antelación qué cajas tomar y en qué orden. El software de Perceptron está diseñado para ayudar a los robots a completar con éxito cada paso de este proceso. Aunque ya existen programas en la industria para ayudar a las máquinas a realizar la mayoría de estas tareas, hay muy pocos que las ejecuten de manera flexible en cualquier condición.

El nuevo modelo Isaac 0.5 tiene como objetivo llenar precisamente este vacío y se espera que amplíe significativamente las capacidades de la robótica en los sectores de producción y logística. Esta iniciativa de los antiguos expertos de Meta se considera un paso importante hacia una automatización más inteligente y flexible en las empresas industriales.