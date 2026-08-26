Transferencia de Enzo Fernández: La situación en torno a Xabi Alonso y el Manchester City

A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la situación en torno al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, se vuelve tensa. Según informes de The Independent, el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, está preparando una oferta colosal para reforzar su plantilla. Valorado en 120 millones de libras, el mediocentro argentino ha sido uno de los puntos más candentes del mercado de verano. Así lo informa Goal.com señala.

Aunque quedan pocos días para el cierre del mercado, los «Citizens» están decididos a completar el traspaso a pesar de haber superado la fecha límite informal establecida por el Chelsea. Se espera que la directiva del Manchester City envíe una oferta oficial al club de Stamford Bridge antes de que termine la semana. Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, aclaró la situación confirmando la participación del jugador en los próximos encuentros.

Los próximos planes de Enzo Fernández

Según The Independent, Xabi Alonso espera que Enzo Fernández esté disponible para el partido del jueves en la Carabao Cup contra el Luton Town. El jugador ya había ingresado desde el banquillo en la primera jornada de la Premier League contra el Fulham. En aquel partido, los aficionados lo recibieron con calidez, a pesar de haber enfrentado críticas durante la pretemporada debido a incidentes relacionados con la selección argentina en la Copa del Mundo.

Alonso elogió el profesionalismo del jugador diciendo: «Sí, esperamos que participe. Está entrenando, haciendo muy buenas sesiones, es un gran profesional y estará en la convocatoria». Al ser preguntado sobre su deseo de retener a Fernández, el técnico destacó que el club quiere contar con la mejor plantilla posible, pero que hay que seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Alternativas para el Chelsea

Si Enzo Fernández abandona el club antes del cierre del mercado, el equipo londinense buscará inmediatamente un sustituto adecuado. Según los informes, el Chelsea planea volver a intentar el fichaje del centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. Aunque el Bournemouth ha rechazado cualquier interés hasta ahora, se especula que una oferta superior a los 80 millones de libras, posiblemente cercana a los 90 millones, podría hacer que el club inglés se lo piense.

No obstante, Xabi Alonso no dio una respuesta clara sobre si la salida de Fernández está directamente ligada a la llegada de un sustituto. El técnico señaló que el contexto, el tiempo y los acuerdos son fundamentales, y que no existen reglas estrictas para todo. Se espera que las negociaciones se intensifiquen hasta los últimos minutos del mercado de fichajes.