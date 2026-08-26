Ajuste de cuentas: Merab Dvalishvili habla claro antes de la trilogía contra Petr Yan

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Ajuste de cuentas: Merab Dvalishvili habla claro antes de la trilogía contra Petr Yan

El ex campeón de la UFC en la categoría de peso gallo (bantamweight), el renombrado luchador georgiano Merab Dvalishvili el ex campeón ruso Petr Yan ha hecho una declaración contundente antes de su próximo enfrentamiento. Merab enfatiza que esta pelea en el octágono no es solo por un título, sino un asunto serio de ajuste de cuentas personal.

Dvalishvili reveló que, en este duelo contra su acérrimo rival de años, la prioridad no es defender o ganar el cinturón, sino poner a Yan de rodillas una vez más.

«He ganado el cinturón cuatro veces, eso es suficiente para mí»

El luchador georgiano habló sobre sus objetivos profesionales y su relación personal con Petr Yan:

«Soy un verdadero luchador y me encanta pelear en el octágono. Ya he ganado el título de campeón cuatro veces, es un logro suficiente para mi carrera. Pero mi próximo oponente es Petr Yan.

Sí, es oficialmente una pelea por el título, pero mi objetivo principal es solo vencerlo. Eso es lo más importante para mí hoy en día. El cinturón de campeón está en segundo plano», dijo Merab Dvalishvili.

24 de octubre: Trilogía histórica en el «UFC 333»

La rivalidad entre estos dos poderosos luchadores se ha convertido en uno de los enfrentamientos más intensos en la historia de las MMA:

  • Enemistad personal: Los conflictos entre Dvalishvili y Yan no solo se deben a la competencia deportiva, sino también a las conferencias de prensa, declaraciones mediáticas y diferencias personales y nacionales;

  • El combate decisivo: La tercera pelea —decisiva— (trilogía) entre Petr Yan y Merab Dvalishvili el 24 de octubre tendrá lugar «UFC 333» como parte del evento numerado.

Se espera que este combate no solo defina el título de peso gallo, sino que ponga fin a una rivalidad de años.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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