El club español FC Barcelona ha renunciado oficialmente a sus planes de homenajear a los ocho campeones del mundo en sus filas. Esta decisión se tomó en el contexto de la tensa situación política entre Cataluña y el gobierno central español, así como tras los enfrentamientos entre aficionados y las fuerzas de seguridad. Según informa Goal.com, el equipo se vio obligado a cancelar la ceremonia prevista antes del partido de La Liga contra el Athletic Bilbao en su estadio. Así lo informa Goal.com .

Se sabe que ocho jugadores del FC Barcelona ganaron el título de campeón del mundo con la selección española en el mundial celebrado el mes pasado en Nueva Jersey. Otros clubes líderes del campeonato español ya habían rendido homenaje a sus jugadores ganadores en sus primeros partidos en casa de la temporada. Sin embargo, el club catalán decidió no celebrar este evento debido a las fuertes protestas en el país.

Conflictos políticos y actuación policial

La situación se agravó tras los hechos ocurridos el pasado domingo antes del partido contra el Elche, que terminó con una contundente victoria por 5-0. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del FC Barcelona desplazados, las agresiones y la confiscación de las banderas independentistas catalanas «Estelada» provocaron la indignación pública. Estos actos de violencia obligaron a la directiva del club a modificar de inmediato los eventos programados antes del partido.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, el presidente del club, Joan Laporta, explicó estos cambios, señalando que en el actual clima sociopolítico es ilógico celebrar un acto festivo de este tipo. Según sus palabras, la Real Federación Española de Fútbol también comprende la decisión del club.

La firme declaración de Joan Laporta

Joan Laporta defendió firmemente el derecho de los aficionados a mostrar la bandera Estelada, subrayando que el fútbol debe unir a la sociedad y no generar confrontaciones. En su opinión, este símbolo representa la visión del mundo de muchos aficionados del FC Barcelona y de los catalanes, y es parte de la libertad de expresión.

El presidente del club condenó enérgicamente las acciones de la policía el pasado fin de semana y exigió que los responsables sean castigados. Laporta declaró que el uso desproporcionado de la fuerza contra los aficionados del FC Barcelona es inaceptable y exigió que se tomen medidas estrictas en todos los casos.