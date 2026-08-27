Lanzado el parche de seguridad de agosto para los flagships de Samsung

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Lanzado el parche de seguridad de agosto para los flagships de Samsung

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a distribuir la última actualización de software para sus smartphones insignia. Según ixbt.com, el nuevo parche de seguridad de agosto, que se presentó anteriormente para los Galaxy S26, ahora también cubre los dispositivos de las series Galaxy S24 y Galaxy S25. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Esta actualización a gran escala tiene como objetivo solucionar un total de 56 vulnerabilidades de seguridad identificadas en versiones anteriores del sistema operativo Android y la interfaz One UI. Estos parches regulares son fundamentales para proteger los datos personales de los usuarios y garantizar la estabilidad del dispositivo.

Tamaño de la actualización y distribución regional

Como es tradición, los usuarios en Corea del Sur fueron los primeros en recibir el nuevo firmware. En concreto, la actualización para los modelos Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra tiene un tamaño de 559 MB, con el número de compilación registrado como S93xNKSSCCZH2.

También se ha lanzado un paquete especial para los smartphones Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra, con un tamaño ligeramente menor de 416 MB. Los propietarios del modelo Galaxy S25 FE pueden descargar la actualización S731NKSS9BZH2 de 312 MB.

Planificación de software futura

Aunque la distribución del software solo ha comenzado en Corea del Sur por ahora, se espera que Samsung lo ponga a disposición de los usuarios de otros países y regiones en los próximos días. Dado que las actualizaciones suelen realizarse por etapas, llegarán pronto a los propietarios de otras regiones.

Cabe destacar que este parche de seguridad de agosto no será la última actualización de software importante para estos smartphones. Según el plan de Samsung, las series Galaxy S24, Galaxy S25 y los modelos Galaxy S25 FE recibirán en el futuro la actualización One UI 9.0 basada en Android 17.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
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Abror Shuhratov
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