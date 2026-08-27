¿Argentina jugará contra Uzbekistán? El caso Messi sigue abierto

Han surgido nuevos detalles sobre un encuentro que podría ser una gran prueba para la selección nacional de Uzbekistán. Según ESPN Argentina, la selección argentina podría disputar partidos amistosos en China en septiembre.

El aspecto más interesante es que la selección de Uzbekistán se menciona como uno de los posibles rivales. Si las negociaciones concluyen con éxito, los futbolistas uzbekos podrían enfrentarse a los campeones del mundo.

Sin embargo, el destino del partido también está condicionado por el asunto relacionado con Lionel Messi.

1. Argentina recibió una propuesta desde China

Según información de ESPN Argentina, la selección argentina recibió una oferta para jugar dos partidos amistosos en China en septiembre.

Durante las primeras negociaciones, los organizadores chinos impusieron una condición importante.

Exigieron la participación de la estrella de la selección argentina, Lionel Messi, en los encuentros.

Sin embargo, esta exigencia no satisfizo a la parte argentina y la propuesta inicial fue rechazada.

Las negociaciones entre Argentina y China se reanudaron posteriormente.

2. ¿Jugará Messi contra Uzbekistán?

Por ahora, no es seguro que Lionel Messi participe en los partidos amistosos previstos en China.

La cuestión de si el jugador de 39 años participará en la convocatoria de la selección y saltará al campo en los posibles partidos sigue abierta.

Por lo tanto, incluso si el posible duelo entre Uzbekistán y Argentina se lleva a cabo, aún no hay confirmación oficial sobre la presencia de Messi.

Asunto Situación actual País anfitrión del partido China Fecha probable 30 de septiembre Posible rival de Argentina Uzbekistán Segundo rival Aún no definido Participación de Messi Asunto abierto

3. Una gran prueba para Uzbekistán ante los campeones del mundo

Si se llega a un acuerdo, el partido contra Argentina podría ser uno de los eventos de mayor importancia histórica para la selección de Uzbekistán.

Argentina es reconocida como una de las selecciones más fuertes del fútbol mundial en los últimos años. Enfrentarse a un rival así no solo será prestigioso, sino también una gran experiencia para la selección de Uzbekistán.

Especialmente en términos de preparación del equipo para la Copa del Mundo, un encuentro contra un rival de alto nivel puede ser de suma importancia.

4. El 30 de septiembre podría ser la fecha clave

Según los informes, la selección argentina podría disputar un amistoso contra Uzbekistán en China el 30 de septiembre.

Sin embargo, este partido aún no ha sido confirmado oficialmente. Se comenta que las negociaciones continúan y que aún deben resolverse algunos asuntos organizativos.

El mayor interés, naturalmente, se centra en una sola pregunta:

Si el partido entre Uzbekistán y Argentina se lleva a cabo, ¿jugará Lionel Messi?

Por ahora, no hay una respuesta clara a esta pregunta.

En conclusión, el posible enfrentamiento de la selección de Uzbekistán contra Argentina sigue en fase de negociación. Pero si el acuerdo se concreta, el 30 de septiembre podría convertirse en uno de los amistosos internacionales más importantes para el fútbol uzbeko.