Tyson Fury revela el secreto de la profunda depresión tras vencer a Klitschko

La leyenda del boxeo mundial en la categoría de peso pesado Tyson Fury ha hecho una confesión abierta y conmovedora sobre su vida después de derrotar a Wladimir Klitschko en 2015, poniendo fin a 11 años de invencibilidad del ucraniano y arrebatándole sus cinturones de campeón.

El boxeador británico contó cómo, apenas unos minutos después de alcanzar el sueño de su infancia, su vida perdió todo sentido, sumiéndolo en una terrible depresión que duró casi tres años.

«Vencer a Klitschko era el sentido de mi vida»: La cima del sueño y la caída

Fury recordó que se había fijado el objetivo de vencer a Klitschko desde niño, y que una vez logrado, un vacío inmenso se instaló en su corazón:

«Cuando era niño, Klitschko ya era campeón y siempre decía: "Algún día venceré a este tipo". Todos se reían de mí. Él fue campeón durante 11 años, y yo tuve que esperar 3 años para conseguir la pelea por el título. Cuando finalmente subí al ring, fue como escalar el Everest. Gané como prometí, y eso fue todo. Pensé que todo sería increíble, pero un minuto después, todo se vino abajo. En cuanto salí del ring y entré al vestuario, caí en una depresión. Porque el sentido principal de mi vida era vencer a Klitschko, y ese objetivo desapareció en un instante. Como campeón, tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero quería morir cada día».

181 kg, 3 años de pausa y una oración a Dios

Tras esta severa depresión, el atleta perdió toda su forma física y su peso alcanzó 400 libras (181 kg) . Tras casi tres años alejado del boxeo, nadie pudo sacar a Fury de ese estado:

Un momento de vida o muerte: «Entonces un día sucedió algo: me puse de rodillas y le rogué a Dios. Tirado en el suelo de mi habitación, lloré. Recé: "Ya no puedo hacerlo solo. Tienes que ayudarme. Devuélveme al boxeo"»;

Un alivio milagroso: «Sentí como si hubiera estado en el suelo una eternidad, pero en realidad solo pasaron 10 minutos. Sin embargo, cuando me levanté, fue como si el peso del mundo entero hubiera desaparecido de mis hombros. Inmediatamente le grité a mi esposa Paris: "¡Mañana empezamos la misión de recuperar mi forma!"».

Así fue como Tyson Fury, conocido como el «Gypsy King», superó la prueba más difícil de su vida, regresó al deporte y volvió a conquistar el título mundial.

¿Por qué la mayor victoria no resuelve todos los problemas?

La historia de Tyson Fury sobre Klitschko trasciende el deporte. Muestra lo peligroso que puede ser vincular toda la vida a un solo objetivo.

Fury logró el sueño que perseguía desde niño, se convirtió en campeón mundial y venció a Klitschko. Pero tras esa gran victoria, una nueva pregunta lo recibió: «¿Y ahora qué?»

Precisamente esa pregunta desencadenó el periodo más oscuro de su vida. Luego, un nuevo objetivo —recuperarse y volver al ring— se convirtió en la siguiente gran misión de Tyson Fury.