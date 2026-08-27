«Una estrella del boxeo amateur en EE. UU.»: La prensa británica revela los nuevos planes del boxeador uzbeko

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«Una estrella del boxeo amateur en EE. UU.»: La prensa británica revela los nuevos planes del boxeador uzbeko

Una de las estrellas brillantes del boxeo uzbeko, actual campeón mundial bajo la dirección de World Boxing, Javohir Ummataliyev ha puesto rumbo al otro lado del Atlántico para comenzar sus entrenamientos en EE. UU. Así lo informó la prestigiosa publicación británica Boxing Media en un reciente reporte.

En un video especial publicado en las redes sociales del medio, se observa al boxeador uzbeko de 21 años realizando entrenamientos físicos y tácticos de alta intensidad en uno de los modernos gimnasios de boxeo estadounidenses, preparándose seriamente para sus próximos combates importantes.

«Una estrella del boxeo amateur en EE. UU.»: Reconocimiento internacional y trofeos

Javohir Ummataliyev ya ha captado la atención de la comunidad mundial del boxeo con sus victorias en el cuadrilátero amateur:

  • Campeonato Mundial y Copa del Mundo: El talentoso boxeador ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de World Boxing en 2025, además de obtener el primer lugar en la prestigiosa Copa del Mundo celebrada en China;

  • Final reñida: En la final de la Copa del Mundo en China, Ummataliyev venció al kazajo Sabirjan Akqaliqov por decisión unánime de los jueces tras un combate difícil y tenso.

Carrera profesional y acuerdo con Frank Warren

El joven boxeador ya ha demostrado su gran potencial en el escenario profesional:

  • Dos combates, dos éxitos: Tras derrotar al azerbaiyano Rahim Aliyev el 28 de noviembre de 2025 en Cheliábinsk, Rusia, noqueó al polaco Damian Drabik el 9 de mayo en el famoso complejo «Co-Op Live Arena» de Manchester, Inglaterra;

  • Proyecto Queensberry: Tras estos logros, el boxeador uzbeko firmó un contrato oficial con Gran Bretañay su mundialmente famosa promotora, Queensberry Promotions así como con su fundador, el reconocido promotor Frank Warren .

De Taskent a los gimnasios estadounidenses: Grandes objetivos

Antes de partir hacia EE. UU., Javohir Ummataliyev llevó a cabo un riguroso proceso de preparación en Taskent, como parte del equipo nacional de Uzbekistán bajo la dirección del experto Akmal Hasanov .

Ahora, trabajar con los mejores compañeros de sparring y entrenadores de Estados Unidos se perfila como un trampolín clave para que Ummataliyev alcance la cima del boxeo profesional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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