La directiva del Paris Saint-Germain y la estrella del equipo y líder del ataque Ousmane Dembélécontinúan las negociaciones activas para asegurar la permanencia del jugador en el club parisino. Así lo informó el famoso insider francés Fabrice Hawkins. Según la fuente, las conversaciones oficiales entre la directiva del gigante parisino y el extremo francés de 29 años llevan meses en curso y se espera un acuerdo final pronto.

Nuevo contrato hasta 2029 o 2030: el plan de la directiva del PSG

El proceso de renovación incluye varios detalles importantes:

Contrato actual y nueva oferta:

El acuerdo actual de Dembélé con el PSG es hasta el verano de 2028. Sin embargo, los directivos del club ofrecen un nuevo contrato a largo plazo para mantener al delantero hasta el verano de 2029 o 2030; Optimismo en París: A pesar de que las negociaciones se han prolongado, existe una gran confianza en las oficinas del PSG sobre la pronta consecución de un acuerdo oficial.

104 puntos en 138 partidos y el Balón de Oro 2025 Desde su llegada a París procedente del FC Barcelona en el verano de 2023, Ousmane Dembélé ha alcanzado la cima de su carrera:

Estadísticas impresionantes:

El extremo ha disputado un total de

138 partidos oficiales con la camiseta del PSG, anotando 61 goles y repartiendo 43 asistencias; Reconocimiento mundial: El momento cumbre de su carrera ocurrió en 2025, cuando Dembélé fue nombrado mejor jugador del mundo gracias a su fantástico desempeño con el club parisino, ganando el Balón de Oro.

Los dueños del PSG siguen viendo a la estrella mundial como el líder principal del proyecto a largo plazo del equipo. Futbolchining karyerasidagi eng porloq voqelik 2025 yilda sodir bo'ldi — Dembele aynan Parij klubidagi ko'rsatgan fantastik o'yini evaziga dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilib, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibiga aylandi.

PSJ xo'jayinlari jahon futbolining bosh yulduzini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy yetakchi sifatida ko'rishda davom etmoqda.