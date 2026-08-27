«No suelo hacer esto...»: ¡Mourinho hace declaraciones impactantes tras la victoria de ayer!

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«No suelo hacer esto...»: ¡Mourinho hace declaraciones impactantes tras la victoria de ayer!

En el último encuentro de La Liga española, el club de Real Madrid recibió en el «Santiago Bernabéu» al equipo de Real Sociedady derrotó a su rival por un marcador de 4:1 de forma contundente y convincente.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador de los madrileños, José Mourinho, participó en la rueda de prensa, hablando sobre las dificultades de la primera parte, las carencias en el sistema de presión y el rendimiento increíble de Kylian Mbappé, quien anotó un triplete.

«Hubiéramos querido hacer una pausa a los 20 minutos»

Mourinho reconoció abiertamente la resistencia mostrada por la Real Sociedad y los errores de su equipo en la primera mitad:

«La Real Sociedad es un equipo muy bueno y organizado, nos causaron suficientes problemas. En partidos tan difíciles, nos hubiera gustado hacer una pausa a los 20 o 25 minutos para hablar con los jugadores con la excusa de beber agua.

Nos quedamos extrañamente abiertos en defensa en el gol encajado. El rival no parecía representar un gran peligro, pero presionarlos fue bastante difícil para nosotros», dijo el técnico portugués.

«No presionamos a ciegas»: El punto de inflexión en la segunda parte

El entrenador destacó que los cambios tácticos en el vestuario y la calma fueron los factores clave de la victoria:

  • Ajustes tácticos: En la segunda parte, el cuerpo técnico realizó los cambios necesarios y evitó las prisas;

  • Acción calmada: «Presionar a ciegas sin una dirección clara habría hecho la situación aún más difícil. Por eso era muy importante mantener la calma. Nos concentramos y jugamos una segunda parte de muy, muy alto nivel».

Mbappé y el reconocimiento a las estrellas madrileñas

José Mourinho indicó que no suele elogiar a los jugadores individualmente, pero que el desempeño de Mbappé es una excepción a cualquier regla:

«Tengo una costumbre que no me gusta hacer, pero a la que a veces me veo obligado: no me gusta hablar de jugadores individualmente. Pero lo que hizo hoy Kylian Mbappé ... ¡Fue simplemente increíble!

No podemos negar que tenemos maestros del balón de muy alto nivel en nuestra plantilla. Trabajaron duro y se apoyaron maravillosamente en el campo. A pesar de algunos errores en la primera parte, nuestros aficionados también valoran el trabajo incansable de los chicos».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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