Amiran Sardarov perdió 3 millones de dólares: el precio de no estar preparado para el éxito

Hubo un tiempo en que casi nadie lo conocía. Escribió libros, intentó abrir varios sitios web y tiendas en línea, pero varios de sus proyectos no generaron los ingresos esperados.

Entonces, todo cambió en un instante.

Amiran Sardarov lanzó el proyecto «Dnevnik Xacha» en YouTube, y este sencillo videoblog le trajo rápidamente una gran audiencia, altos ingresos y amplias oportunidades.

Pero el éxito rápido tenía su lado negativo. Según las propias declaraciones de Sardarov, perdió aproximadamente 3 millones de dólares en dos años.

¿Y si el problema no fuera ganar dinero, sino no estar preparado para conservarlo?

1. Un éxito fulgurante tras varios fracasos

Antes de triunfar en Internet, Amiran Sardarov ya había trabajado en varios proyectos.

Escribió libros e intentó crear sitios y tiendas en línea. Pero no todos esos esfuerzos dieron los resultados esperados.

Después de eso, se centró en YouTube.

Al principio, «Dnevnik Xacha» comenzó como un simple videoblog de estilo de vida. Sardarov filmaba su vida en Moscú, a sus amigos, eventos cotidianos y diversas situaciones interesantes con una cámara GoPro para su audiencia.

El formato gustó rápidamente a los espectadores.

2. El canal creció, los ingresos aumentaron drásticamente

«Dnevnik Xacha» reunió una gran audiencia en poco tiempo.

Con la popularidad del canal, los ingresos publicitarios también aumentaron. Además, sus otros proyectos, incluidos sus libros, comenzaron a difundirse más gracias a la nueva audiencia.

Alguien a quien casi nadie conocía ahora tenía:

una gran audiencia;

altos ingresos;

nuevas oportunidades de negocio;

popularidad y poder de influencia.

A primera vista, todo parecía el éxito soñado.

Pero el dinero grande no siempre viene acompañado de una gran preparación financiera.

3. 3 millones de dólares perdidos en dos años

Sardarov habló más tarde sobre haber perdido aproximadamente 3 millones de dólares.

Aquí es donde comienza la lección principal de esta historia.

El problema no es solo ganar dinero. Cuando los ingresos aumentan drásticamente, gestionarlos requiere una habilidad especial.

Muchos, al ver grandes ingresos, pueden aceptarlos como una situación permanente. Los gastos aumentan, el estilo de vida cambia y el flujo de dinero parece que durará para siempre.

Sin embargo, algunas fuentes de ingresos pueden disminuir o desaparecer por completo con el tiempo.

La suerte puntual no significa seguridad financiera de por vida.

4. ¿Qué no hay que olvidar cuando aumenta el dinero?

Cuando aparece un gran ingreso, la tarea más importante no es solo gastar más, sino adaptarse a la nueva realidad financiera.

Para ello, son importantes los siguientes principios:

¿Qué hacer? ¿Por qué es importante? Controlar los gastos Para que los gastos no crezcan sin control con el aumento de los ingresos Ahorrar una parte de los ingresos Para la estabilidad financiera en períodos de menores ingresos Crear activos estables Para no depender de una sola fuente Evaluar el riesgo Cada decisión tomada con mucho dinero puede costar caro No considerar los ingresos como permanentes Porque el éxito de hoy no garantiza el de mañana

5. La mayor lección: el éxito también requiere preparación

Muchas personas se preparan para el éxito: adquieren conocimientos, trabajan, aprenden nuevas habilidades.

Pero pocas personas se preparan para lo que deben hacer una vez que llega el éxito.

Si los ingresos aumentan de repente, surgen nuevas preguntas:

¿Cuánto tiempo durará este dinero? ¿Si los ingresos disminuyen mañana, cómo será mi estilo de vida? ¿Cuánto del dinero que gano va a reservas? ¿Cuánto se convierte en activos que trabajen para el futuro? ¿Estoy aprovechando la suerte o la suerte me está controlando a mí?

Encontrar respuestas a estas preguntas a tiempo define la siguiente etapa del éxito financiero.

La suerte trae dinero, la preparación lo conserva

La historia sobre Amiran Sardarov muestra claramente una cosa: ganar mucho dinero y conservarlo durante mucho tiempo son dos tareas diferentes.

En la primera, la suerte, una idea o el momento adecuado pueden jugar un papel decisivo. En la segunda, la disciplina, el cálculo y un plan a largo plazo son más importantes.

La suerte puede abrirte la puerta a grandes oportunidades. Pero el resultado posterior depende de qué tan preparado estés para esa oportunidad.