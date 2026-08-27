Día de sorteo en la UCL: ¿En qué bombo quedaron Real, City, Barça y Sabah?

·0·Deportes
Día de sorteo en la UCL: ¿En qué bombo quedaron Real, City, Barça y Sabah?

Se han confirmado los nombres de los 36 clubes clasificados para la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Desde los gigantes europeos hasta las revelaciones, los equipos han sido distribuidos en cuatro bombos principales antes del sorteo.

La ceremonia del sorteo para la fase de liga de la competición se llevará a cabo hoy, 27 de agosto a las 21:00 hora de Taskent y dará comienzo.

Distribución de bombos: ¿Quién está en qué lugar?

La distribución oficial de los equipos por bombos es la siguiente:

  • Bombo 1 (El grupo de los grandes): PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atlético de Madrid;

  • Bombo 2 (Los rivales peligrosos): Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Betis, PSV;

  • Bombo 3 (Clubes sorpresa): Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray;

  • Bombo 4 (Los aspirantes y debutantes): Slavia Praga, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah, Slovan Bratislava.

Nuevo formato y ceremonia de sorteo

Bajo el nuevo formato de 36 equipos, cada club se enfrentará a dos rivales de cada bombo. Esto asegura un aumento significativo en el número de enfrentamientos intensos y de alto nivel desde las primeras jornadas.

En la ceremonia de sorteo que comienza hoy a las 21:00, se determinarán oficialmente los 8 futuros rivales de cada club.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Argentina jugará contra Uzbekistán? El caso Messi sigue abierto¿Argentina jugará contra Uzbekistán? El caso Messi sigue abiertoHoy, 11:25«No suelo hacer esto...»: ¡Mourinho hace declaraciones impactantes tras la victoria de ayer!«No suelo hacer esto...»: ¡Mourinho hace declaraciones impactantes tras la victoria de ayer!Hoy, 11:08Kylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real MadridKylian Mbappé marca un triplete y da la victoria al Real MadridHoy, 09:14El FC Barcelona renuncia a homenajear a sus campeones del mundo españolesEl FC Barcelona renuncia a homenajear a sus campeones del mundo españolesHoy, 08:59Boxeadores uzbekos en Yakutsk: ¿Quiénes son los rivales de Tursunov y G‘oyibov? (Cartelera completa)Boxeadores uzbekos en Yakutsk: ¿Quiénes son los rivales de Tursunov y G‘oyibov? (Cartelera completa)Hoy, 07:07Evento histórico en la Champions League: ¡Rakhmonaliev y Khusanov en la fase de liga!Evento histórico en la Champions League: ¡Rakhmonaliev y Khusanov en la fase de liga!Hoy, 06:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)