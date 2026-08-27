Día de sorteo en la UCL: ¿En qué bombo quedaron Real, City, Barça y Sabah?

Se han confirmado los nombres de los 36 clubes clasificados para la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Desde los gigantes europeos hasta las revelaciones, los equipos han sido distribuidos en cuatro bombos principales antes del sorteo.

La ceremonia del sorteo para la fase de liga de la competición se llevará a cabo hoy, 27 de agosto a las 21:00 hora de Taskent y dará comienzo.

Distribución de bombos: ¿Quién está en qué lugar?

La distribución oficial de los equipos por bombos es la siguiente:

Bombo 1 (El grupo de los grandes): PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atlético de Madrid;

Bombo 2 (Los rivales peligrosos): Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brujas, Betis, PSV;

Bombo 3 (Clubes sorpresa): Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray;

Bombo 4 (Los aspirantes y debutantes): Slavia Praga, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah, Slovan Bratislava.

Nuevo formato y ceremonia de sorteo

Bajo el nuevo formato de 36 equipos, cada club se enfrentará a dos rivales de cada bombo. Esto asegura un aumento significativo en el número de enfrentamientos intensos y de alto nivel desde las primeras jornadas.

En la ceremonia de sorteo que comienza hoy a las 21:00, se determinarán oficialmente los 8 futuros rivales de cada club.