Octágono contra boxeo: Tyson Fury revela por qué no le gusta el grappling

La leyenda del boxeo de peso pesado Tyson Fury ha captado la atención de los aficionados a los deportes de combate con su última declaración. El ex campeón mundial británico admitió abiertamente qué aspecto de las MMA (artes marciales mixtas) le atrae y por qué no le gusta el grappling clásico.

El «Gypsy King» también evaluó la tendencia de los luchadores del octágono a pasar a los combates de boxeo profesional de gran presupuesto.

«Solo es interesante cuando se golpean en la cara»: Fury sobre las MMA

Fury destacó que no entiende completamente las artes marciales mixtas, prefiriendo solo los intensos intercambios de golpes de pie:

«Para ser honesto, no sé casi nada sobre las MMA. Este deporte solo me parece interesante cuando los luchadores están de pie y se golpean en la cara. Pero en cuanto van al suelo y empiezan a luchar... No me gusta nada ver ese tipo de situaciones», dijo el ex campeón.

El paso de los luchadores de MMA al boxeo: el nombre y la fama lo deciden todo

Al hablar sobre la incursión de los luchadores del octágono en el ring bajo las reglas del boxeo, Fury enfatizó que en este proceso no es el deporte en sí lo que importa, sino la marca personal del atleta:

El factor popularidad: «Si hablamos de estrellas bien conocidas por el público que ya se han hecho un nombre, creo que pueden pasarse a cualquier deporte. Porque en estos enfrentamientos, lo principal es la reputación y la fama del luchador»;

Interés comercial: Se confirma una vez más que la entrada de las estrellas de las MMA al ring de boxeo está relacionada principalmente con grandes bolsas y espectáculos mediáticos.

Último éxito en el ring

Tyson Fury sigue demostrando una excelente forma física: