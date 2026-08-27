Sensación insólita en el mundo del ajedrez: ¡un joven de 15 años derrotó a Magnus Carlsen!

Indio, Vandan Alankar Savay, de 15 años, logró un resultado sensacional en el ajedrez mundial. El joven talento Chess.com venció a uno de los mejores ajedrecistas del mundo, Magnus Carlsen, en el torneo de blitz Titled Tuesday de la plataforma.

Lo más curioso es que, para el joven ajedrecista, esta victoria no pareció un evento mundial. Después de derrotar a Carlsen, no celebró ni presumió en las redes sociales.

Unas horas después, sus padres descubrieron la inesperada verdad.

La leyenda del ajedrez se rindió en el movimiento 50

Vandan Alankar Savay se enfrentó a Magnus Carlsen en el torneo Titled Tuesday. Para el joven ajedrecista, no era una partida cualquiera.

Su oponente es una de las mayores estrellas del ajedrez mundial.

A pesar de ello, el joven de 15 años no se puso nervioso y venció a Carlsen en el movimiento 50 tras una partida intensa.

Este resultado despertó un gran interés entre los aficionados al ajedrez.

Un ajedrecista de 15 años derrotó al gran maestro número 1 del mundo. Pero ni siquiera tuvo tiempo de celebrar la victoria.

Lo más interesante ocurrió después de la victoria

No es difícil imaginar qué haría la mayoría de la gente tras una victoria así.

Publicar en redes sociales, contárselo a los amigos, celebrar la victoria...

Pero Vandan actuó de una manera totalmente distinta.

Acababa de regresar de unos torneos en Europa y estaba bastante cansado. Tras jugar cuatro partidas en el torneo Titled Tuesday, simplemente les dijo a sus padres que estaba agotado.

Luego entró en su habitación y se quedó dormido.

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Sus padres se enteraron de la verdad más tarde

Para el joven ajedrecista, el día había terminado como de costumbre.

Pero sus padres decidieron más tarde revisar su perfil de Chess.com Fue entonces cuando se encontraron con un resultado inesperado.

Su hijo había derrotado a uno de los jugadores más famosos y fuertes de la historia del ajedrez: Magnus Carlsen.

Lo más sorprendente es que Vandan ni siquiera se lo mencionó a sus padres.

Simplemente dijo que estaba cansado y se fue a dormir.

¿Por qué es esta victoria un evento tan grande?

Derrotar a Magnus Carlsen es un gran logro para cualquier ajedrecista. Especialmente cuando lo consigue alguien de solo 15 años, la atención aumenta aún más.

En el ajedrez blitz, la presión del tiempo, las decisiones rápidas y el coste de cada error son muy altos.

Vandan supo aprovechar su oportunidad en esas condiciones frente a una estrella mundial experimentada.

La mayor lección de esta victoria: una calma inesperada

El aspecto más interesante de esta victoria sensacional quizás no sea el marcador en sí.

Un ajedrecista de 15 años derrotó a Magnus Carlsen.

Pero después de este evento, su primer plan no fue dar entrevistas, celebrar o presumir.

Simplemente se quedó dormido.

Sus padres se enteraron de la sensacional victoria de su hijo sobre la leyenda del ajedrez mientras él dormía.

De esta manera, la victoria de Vandan Alankar Savay sobre Magnus Carlsen se convirtió en un evento que atrajo la atención del mundo del ajedrez no solo por el resultado, sino también por su actitud totalmente tranquila ante la victoria.