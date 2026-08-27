Xiaomi presenta su primer smartphone con batería de 10 000 mAh

Xiaomi ha lanzado en el mercado japonés el Redmi Note 17 Pro Max 5G, el primer smartphone de su historia equipado con una batería masiva de 10 000 mAh. Según ixbt.com, los ingenieros lograron mantener un grosor de 8,57 mm y un peso de 229,5 gramos a pesar de esta capacidad récord. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Capacidades técnicas y rendimiento

El nuevo smartphone funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 y cuenta con la última versión del sistema operativo Android 16. El dispositivo soporta tecnología de carga rápida de 100 W y carga inversa de hasta 27 W, lo que permite cargar otros gadgets.

El modelo está equipado con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. La cámara principal cuenta con sensores de 50 y 8 megapíxeles, mientras que la cámara frontal tiene una resolución de 32 megapíxeles.

Protección y soporte a largo plazo

El fabricante ha prestado especial atención a la seguridad y estabilidad del dispositivo. El cuerpo cuenta con la certificación IP68, que garantiza una protección total contra el polvo y la humedad. Además, Xiaomi promete seis años de actualizaciones de seguridad para este smartphone.

Como parte de una promoción inicial en Japón, el Redmi Note 17 Pro Max se vende a 69 980 yenes (aproximadamente 440 dólares). Esta oferta especial es válida hasta el 14 de octubre de este año.

El modelo más económico Redmi 17 4G

Durante la presentación, Xiaomi también mostró el smartphone más asequible Redmi 17 4G. Este dispositivo cuenta con un procesador MediaTek Helio G91 Ultra, una batería de 7500 mAh y un cargador de 45 W.

Este modelo tiene una pantalla HD+ de 6,9 pulgadas con 120 Hz, una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. El precio de la versión con 4/128 GB de RAM y almacenamiento es de 29 980 yenes (aproximadamente 190 dólares).