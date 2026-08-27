Resultado inesperado: Detalles del choque entre los invictos Tszyu y Mahoney

Dos estrellas invictas del boxeo profesional australiano — Nikita Tszyu (12-0-1, 10 KO) y Ben Mahoney (17-0-2, 9 KO) terminaron su combate principal con un resultado inesperado. En un enfrentamiento intenso y sangriento de 12 asaltos, los jueces estuvieron divididos y, al final, se dictaminó un empate .

Las tarjetas de los jueces quedaron de la siguiente manera: 117-111, 113-115, 114-114.

Corte en el ojo y golpe prohibido: El drama del combate

Durante el duelo, ambos boxeadores enfrentaron pruebas difíciles:

Lesión en el 3er asalto: En el tercer asalto, un choque accidental de cabezas provocó un corte profundo sobre el ojo derecho de Nikita Tszyu, y el combate continuó en medio de un baño de sangre;

9º asalto e interrupción: En el noveno asalto, Ben Mahoney lanzó un golpe prohibido por debajo del cinturón. El árbitro tuvo que detener el combate para darle a Tszyu tiempo adicional para recuperarse.

Choque de estilos: Defensa y golpes al cuerpo

Durante los 12 asaltos en el ring, se observaron dos estilos tácticos diferentes:

Contraataques de Mahoney: Ben Mahoney boxeó principalmente a la contra, confiando en su defensa y centrándose en golpes precisos a la cabeza de Tszyu;

Presión y cuerpo a cuerpo de Tszyu: Nikita Tszyu, fiel a su estilo, ejerció una presión agresiva constante, intentando desgastar a Mahoney con fuertes golpes al cuerpo.

¿Habrá revancha? Declaraciones tras el combate

Tras el combate, las reacciones de los boxeadores sobre una revancha fueron divergentes:

Ben Mahoney: «Estoy 100% listo para una revancha y la quiero», declaró, mostrándose abierto a un segundo duelo;

Nikita Tszyu: Nikita, hijo del famoso Kostya Tszyu, aún no ha tomado una decisión firme sobre una revancha y se abstuvo de hacer una declaración oficial.

Aunque la racha de imbatibilidad de ambos boxeadores se mantiene, este drama en el ring ha aumentado considerablemente el interés por una revancha.