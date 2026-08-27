La inteligencia artificial ayudó a los cirujanos a extirpar con éxito un tumor cerebral

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La inteligencia artificial ayudó a los cirujanos a extirpar con éxito un tumor cerebral

En el Reino Unido, se extirpó con éxito el tumor del primer paciente sometido a una cirugía cerebral con tecnología de inteligencia artificial. Se detectó un tumor de 11 milímetros en la glándula pituitaria de Rhys Hibbert, de 48 años.

Durante la intervención quirúrgica, el sistema de inteligencia artificial supervisó el proceso en tiempo real.

Ayudó a los médicos a identificar estructuras especialmente delicadas e importantes. En particular, el sistema:

identificó vasos sanguíneos cruciales;

ayudó a localizar las estructuras responsables de la visión;

proporcionó información adicional a los médicos durante la operación. Dado que la glándula pituitaria se encuentra en la base del cerebro, los vasos sanguíneos y las estructuras relacionadas con la visión que la rodean requieren una precaución especial durante la cirugía.

La capacidad de la inteligencia artificial para mostrar estructuras anatómicas importantes en tiempo real puede ser una herramienta de apoyo adicional para los cirujanos. La operación de Rhys Hibbert es uno de los ejemplos que demuestran que la inteligencia artificial se está integrando cada vez más en los procesos médicos prácticos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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