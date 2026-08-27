El software One UI 9 se está preparando para el Samsung Galaxy S23 Ultra

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El software One UI 9 se está preparando para el Samsung Galaxy S23 Ultra

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a trabajar en la actualización de software para sus modelos insignia de generaciones anteriores. Según ixbt.com, la nueva versión del firmware One UI 9 para el smartphone Galaxy S23 Ultra, con tres años de antigüedad, ha aparecido en los servidores internos de la compañía. Aunque el fabricante aún no ha anunciado oficialmente el inicio de un programa beta público para estos dispositivos, el comienzo de las pruebas es una noticia positiva para los usuarios de este flagship. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

El nuevo software detectado en los servidores internos está identificado con las compilaciones de prueba S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI y S918BXXUAGZHI. Estos números indican que están destinados específicamente al modelo Galaxy S23 Ultra. Los expertos señalan que este paso demuestra que Samsung ha iniciado el proceso de adaptar sus modelos insignia lanzados en 2023 a los requisitos del futuro sistema operativo.

Nuevo firmware y sus características

Actualmente, la versión beta oficial de One UI 9, basada en Android 17, solo está disponible para la serie de smartphones más reciente, el Galaxy S26. La compañía planea expandir gradualmente las pruebas del nuevo sistema operativo, pero aún no ha proporcionado información precisa sobre cuándo llegará este programa a los dispositivos de la serie Galaxy S23.

A pesar de ello, la aparición de las primeras compilaciones de prueba en los servidores significa que el proceso ha entrado en una fase activa. Por lo general, Samsung presta especial atención a proporcionar nuevas funciones y parches de seguridad a sus modelos avanzados de años anteriores. Se espera que los usuarios del Galaxy S23 Ultra puedan participar en las pruebas beta públicas en los próximos meses.

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Abror Shuhratov
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