Propuesta inesperada en un funeral: un sacerdote le pide matrimonio a la hija del difunto

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Propuesta inesperada en un funeral: un sacerdote le pide matrimonio a la hija del difunto

Un inusual incidente ocurrido en Sudáfrica en mayo de 2022 causó un gran revuelo en Internet. Durante el funeral, un sacerdote le propuso matrimonio a la hija del difunto frente al ataúd de su padre.

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia de despedida, el sacerdote se acercó inesperadamente a la hija del fallecido.

Le pidió matrimonio y ella aceptó la propuesta.

Lo que más sorprendió a la mayoría fue que dicha propuesta se realizara precisamente durante el funeral, frente al ataúd. El sacerdote explicó que vio a la joven muy afligida por la pérdida de su padre y quiso consolarla en ese momento difícil.

Sin embargo, su acción no fue bien recibida por el público.

Tras difundirse las imágenes en Internet, muchos usuarios calificaron el comportamiento del sacerdote como extraño y totalmente inapropiado para la situación.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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