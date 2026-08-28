Xabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoria

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Xabi Alonso explica la ausencia de Enzo Fernández de la convocatoria

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó la sorprendente ausencia del centrocampista Enzo Fernández en la convocatoria para el partido de la Copa de la Liga contra el Luton Town. A pesar de la victoria de los londinenses por 2-0 en casa, la ausencia total del campeón del mundo llamó la atención de aficionados y expertos, generando diversos rumores sobre su futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Resulta que esta situación se produjo tras un cambio drástico por parte del técnico español. Unas horas antes, Xabi Alonso había anunciado en rueda de prensa que el jugador argentino estaría disponible para el próximo partido. Sin embargo, el jugador de 25 años, que entró como suplente contra el Fulham en la Premier League, no fue incluido ni en el once inicial ni en el banquillo para este último encuentro en Stamford Bridge.

Alonso pone fin a los rumores

En el partido contra el Luton Town, el Chelsea cumplió su objetivo con éxito. En la segunda parte, Danny Welbeck marcó su primer gol, mientras que la insistencia de Estevao Willian provocó un autogol de Hakeem Odoffin, asegurando el pase del equipo a la siguiente ronda. Tras el encuentro, Xabi Alonso negó rotundamente las informaciones de que el argentino se hubiera negado a jugar.

El técnico del Chelsea subrayó que la decisión fue tomada conjuntamente por el cuerpo técnico y la directiva del club. Alonso añadió: «Fue una decisión mía y del club. Evaluamos lo que es mejor para cada jugador y decidimos en consecuencia».

El interés del Manchester City y las especulaciones de traspaso

Tras los rumores sobre el interés del Manchester City en el centrocampista, los periodistas preguntaron a Alonso si las negociaciones de traspaso habían influido en la decisión. El entrenador negó tales especulaciones, afirmando que el jugador se entrena bien y que se trató únicamente de una elección táctica.

Esta exclusión de Enzo Fernández podría indicar el final de su etapa en el club londinense. Se dice que el Manchester City se prepara para presentar una oferta oficial por el centrocampista antes del cierre del mercado de fichajes. Si el traspaso se concreta, el jugador podría reencontrarse con su antiguo entrenador Enzo Maresca en el Etihad Stadium.

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