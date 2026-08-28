Su intuición no falló: ¿Cómo un ciudadano de Virginia se hizo rico con 20 boletos?

·4·Mundo
Su intuición no falló: ¿Cómo un ciudadano de Virginia se hizo rico con 20 boletos?

La fuerte intuición y una apuesta inesperada le trajeron una verdadera fortuna a un hombre que reside en Virginia, EE. UU. Compró Pick 4 para un solo sorteo de la lotería, 20 boletos idénticos con los mismos números, convirtiéndose finalmente en el ganador de un gran premio de 100 000 dólares. gran premio de 100 000 dólares.

El residente del condado de Nelson compartió con los organizadores de la lotería el secreto de su suerte, explicando que sintió de antemano que una secuencia específica de números le traería grandes ingresos.

Un gasto de 20 dólares y una ganancia de 100 000 dólares

La apuesta del afortunado ganador dio sus frutos:

  • El secreto de los «números de la suerte»: El hombre 2-1-0-4 tenía una intuición muy fuerte sobre esta combinación de números. Por eso, en la tienda Justis Convenient Store ubicada en la calle 12 en Lynchburg, compró 20 boletos idénticos con esos mismos números para el sorteo nocturno del 30 de julio;

  • Victoria en el orden exacto: Sus 20 dólares apostados para que los números salieran en el orden exacto dieron el resultado esperado. Cada boleto le reportó 5 000 dólares, llevando el pago total a 100 000 dólares. llevando el pago total a

¿En qué se gastará el premio?

El ganador, al recoger su premio en el centro de lotería, reveló cómo distribuirá los fondos:

  • Cuentas y ahorros: El hombre declaró que no destinará el dinero a lujos innecesarios, sino a pagar facturas pendientes y a aumentar sus ahorros personales.

Los expertos señalan que la estrategia de boletos idénticos rara vez funciona, pero una intuición bien aplicada puede traer una gran fortuna en un instante.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Situación insólita: en California, conductores abandonan sus autos para recoger comidaSituación insólita: en California, conductores abandonan sus autos para recoger comidaHoy, 10:09Récord de multimillonarios batido en el mundo: ¿quién posee la riqueza mundial?Récord de multimillonarios batido en el mundo: ¿quién posee la riqueza mundial?Hoy, 09:19Nuevo golpe de Trump a Canadá: ¿por qué el lago Ontario perdió su nombre?Nuevo golpe de Trump a Canadá: ¿por qué el lago Ontario perdió su nombre?Hoy, 08:54¿Se acabó el aislamiento? El presidente sirio paga con tarjeta Visa en un restaurante (video)¿Se acabó el aislamiento? El presidente sirio paga con tarjeta Visa en un restaurante (video)Hoy, 00:28Catástrofe mortal: 200 muertos en Nepal, 800 turistas desaparecidos (vídeo)Catástrofe mortal: 200 muertos en Nepal, 800 turistas desaparecidos (vídeo)Hoy, 00:19El escándalo de restos humanos en Harvard cuesta 53 millones de dólaresEl escándalo de restos humanos en Harvard cuesta 53 millones de dólaresAyer, 21:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público