Su intuición no falló: ¿Cómo un ciudadano de Virginia se hizo rico con 20 boletos?

La fuerte intuición y una apuesta inesperada le trajeron una verdadera fortuna a un hombre que reside en Virginia, EE. UU. Compró Pick 4 para un solo sorteo de la lotería, 20 boletos idénticos con los mismos números, convirtiéndose finalmente en el ganador de un gran premio de 100 000 dólares. gran premio de 100 000 dólares.

El residente del condado de Nelson compartió con los organizadores de la lotería el secreto de su suerte, explicando que sintió de antemano que una secuencia específica de números le traería grandes ingresos.

Un gasto de 20 dólares y una ganancia de 100 000 dólares

La apuesta del afortunado ganador dio sus frutos:

El secreto de los «números de la suerte»: El hombre 2-1-0-4 tenía una intuición muy fuerte sobre esta combinación de números. Por eso, en la tienda Justis Convenient Store ubicada en la calle 12 en Lynchburg, compró 20 boletos idénticos con esos mismos números para el sorteo nocturno del 30 de julio;

Victoria en el orden exacto: Sus 20 dólares apostados para que los números salieran en el orden exacto dieron el resultado esperado. Cada boleto le reportó 5 000 dólares, llevando el pago total a 100 000 dólares. llevando el pago total a

¿En qué se gastará el premio?

El ganador, al recoger su premio en el centro de lotería, reveló cómo distribuirá los fondos:

Cuentas y ahorros: El hombre declaró que no destinará el dinero a lujos innecesarios, sino a pagar facturas pendientes y a aumentar sus ahorros personales.

Los expertos señalan que la estrategia de boletos idénticos rara vez funciona, pero una intuición bien aplicada puede traer una gran fortuna en un instante.