Situación insólita: en California, conductores abandonan sus autos para recoger comida

En una de las autopistas más concurridas de California, Estados Unidos, un incidente inesperado y curioso paralizó el tráfico. Cientos de contenedores de bolitas de queso (cheese balls) que cayeron de una camioneta se esparcieron por la vía, convirtiendo la carretera en un «campo de queso».

Según la Patrulla de Caminos de California (CHP), el incidente ocurrió el martes alrededor de las 17:00 horas, durante la hora punta, en la autopista 105 que atraviesa la ciudad de Lynwood.

120 contenedores grandes y una carretera naranja

Los videos y fotos tomados en el lugar se volvieron virales rápidamente en las redes sociales:

La magnitud de la carga: Aproximadamente 120 contenedores de bolitas de queso de la marca Utz cayeron a la carretera junto con la paleta;

Cierre de la vía: Miles de pequeñas bolitas de queso y contenedores de plástico rotos se esparcieron por los carriles en dirección oeste, causando graves inconvenientes a los conductores.

La causa principal: conductores en busca de comida gratis

Los representantes de la policía señalaron que el enorme embotellamiento no solo fue causado por el producto derramado, sino también por el comportamiento de las personas:

Abandono de vehículos: Decenas de conductores que circulaban por la autopista detuvieron sus autos en la calzada y corrieron hacia la carretera para recoger los contenedores de queso intactos;

Tráfico paralizado: Debido a los conductores que intentaban recoger comida gratis, el tráfico vespertino, que ya era pesado, se prolongó aún más, provocando largas interrupciones en la autopista.

Tras la intervención de la policía de tránsito y los servicios especiales, se limpiaron los carriles y se restableció la circulación normal.