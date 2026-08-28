Nuevo golpe de Trump a Canadá: ¿por qué el lago Ontario perdió su nombre?

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Nuevo golpe de Trump a Canadá: ¿por qué el lago Ontario perdió su nombre?

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump El 27 de agosto, uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, el famoso lago Ontario, fue renombrado como «lago América» (Lake America) mediante un decreto especial que firmó.

En una ceremonia transmitida en vivo desde la Casa Blanca, el líder estadounidense anunció que el nuevo nombre entraría en vigor inmediatamente para los Estados Unidos. Cuando los periodistas le preguntaron qué señal política enviaba esta decisión a Canadá, Trump respondió brevemente: «Ninguna», replicó.

«No hay negocios con payasos»: ¿qué hay detrás de la decisión?

Trump había revelado este inesperado plan de «rebranding» geográfico días antes en su red social Truth Social .

El mandatario estadounidense afirmó rotundamente que Washington ya no tiene intención de hacer negocios con la provincia canadiense de Ontario. En su declaración, calificó abiertamente a los líderes canadienses de «payasos» y amenazó con graves consecuencias si Ottawa no ponía fin a su política inaceptable hacia Washington.

Además, la guerra comercial entre ambos países entra en una nueva fase:

  • Aranceles estrictos del 50 %: Trump anunció oficialmente que, a partir de enero de 2027, se impondrá un arancel masivo del 50 % a todos los automóviles, camiones, autopartes y productos de acero importados desde Canadá a los Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre el lago Ontario?

Ontario es un inmenso reservorio de agua natural de importancia estratégica situado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos:

  • Ubicación geográfica: Se encuentra en el extremo oriental del sistema de los Grandes Lagos y es considerado el más pequeño en términos de superficie;

  • Parámetros: La superficie del lago es de aproximadamente 19 000 kilómetros cuadrados, su profundidad media es de 86 metros y su punto más profundo alcanza los 244 metros;

  • El corazón económico de Canadá: La provincia más poblada e industrializada de Canadá lleva el nombre de este lago.

Se repite el escenario del «Golfo de México»

Esta no es la primera vez que Trump cambia unilateralmente el nombre de objetos geográficos:

  • 20 de enero de 2025: Desde el primer día de su segundo mandato, Trump firmó un decreto para renombrar el Golfo de México (Gulf of Mexico) como «Golfo de América» (Gulf of America) ;

  • Derecho internacional y limitaciones: Estos decretos solo se aplican a las agencias federales, mapas y documentos oficiales de EE. UU. Sin embargo, las organizaciones internacionales, los institutos cartográficos y los gobiernos de Canadá y México siguen utilizando los nombres históricos de estas masas de agua.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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