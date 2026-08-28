Europa League: ¡36 clubes y la composición de todos los bombos revelados! (Sorteo hoy)

La segunda competición de clubes más prestigiosa de Europa — la UEFA en la Europa League las fases de clasificación han concluido oficialmente. En la fase de liga de la competición, un total de 36 equipos competirán bajo un sistema de tabla única.

Hoy, 28 de agosto se llevará a cabo la ceremonia oficial del sorteo de la fase de liga, donde se determinarán los ocho rivales de cada club.

Composición completa de los bombos antes del sorteo:

Bombo 1 (Grandes clubes):

Bayer Leverkusen (Alemania)

Benfica (Portugal)

Juventus (Italia)

Milan (Italia)

Lyon (Francia)

AZ Alkmaar (Países Bajos)

Olympiacos (Grecia)

Real Sociedad (España)

Marsella (Francia)

Bombo 2:

Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praha, Rennes, Anderlecht.

Bombo 3:

Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta.

Bombo 4:

Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, OFI, Lillestrøm, Levski, Ararat.

Nuevo formato e intensidad esperada

La presencia de gigantes continentales como la Juventus, Milan, Bayer y Marsella en el primer bombo aumenta el interés por la competición. Además, la presencia de representantes de la Premier League inglesa (Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland) en el tercer bombo promete duelos apasionantes desde la fase de liga.

Según los resultados del sorteo de hoy, cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo (8 partidos en total: cuatro en casa y cuatro fuera).