Récord de multimillonarios batido en el mundo: ¿quién posee la riqueza mundial?

Por primera vez en la historia, el número de multimillonarios en el mundo ha superado los 3 700. En 2025, su riqueza total también alcanzó un nivel récord. Pero lo más interesante es que el crecimiento de la riqueza no ha sido igual en todos los países.

Mientras que el número de multimillonarios ha aumentado drásticamente en algunos países, una pequeña fracción de las personas más ricas del mundo ha comenzado a controlar una parte cada vez mayor del capital mundial.

El número de multimillonarios alcanzó un nivel récord

Según el estudio Billionaire Census de la empresa Altrata, en 2025 el número de multimillonarios en el mundo aumentó un 8,2 % en un año, alcanzando 3 795 personas.

Esta es la cifra más alta en la historia del estudio.

La riqueza total de los multimillonarios también ha crecido en consecuencia:

Indicador Resultado Número de multimillonarios 3 795 personas Crecimiento anual +8,2 % Riqueza total 15,1 billones de dólares Crecimiento de la riqueza +12,8 %

De esta manera, el capital total de los multimillonarios del mundo superó los 15 billones de dólares en un año.

El número de multimillonarios en Rusia aumentó un 18 %

Rusia también ocupó uno de los primeros lugares en el ranking.

En 2025, el número de multimillonarios en el país aumentó un 18 % hasta llegar a 151 personas.

Esta cifra coloca a Rusia en el cuarto lugar del ranking mundial de países con mayor número de multimillonarios.

Sin embargo, la diferencia con el país en primer lugar es muy grande.

Estados Unidos está muy por delante de los demás

Casi un tercio de los multimillonarios del mundo vive en Estados Unidos.

En 2025, en el país se registraron 1 265 multimillonarios . Esta cifra aumentó un 11,5 % en un año.

Los siguientes lugares son:

China — 363 personas (+13,1 %);

Alemania — 221 personas (+20,1 %);

Rusia — 151 personas (+18 %);

India — 132 personas (+3,9 %).

Especialmente notable es el crecimiento en Alemania. El país mostró la tasa de crecimiento más alta entre los 15 principales países por número de multimillonarios.

¿Quién posee la mayor riqueza?

El crecimiento del número de multimillonarios es en sí mismo una cifra notable. Pero otro indicador del estudio ilustra mejor la escala de la desigualdad económica.

En 2025, la riqueza total de los multimillonarios del mundo creció un 12,8 % hasta alcanzar los 15,1 billones de dólares.

Sin embargo, la distribución de esta riqueza es cada vez más desigual.

Las 29 personas más ricas del planeta controlan el 27 % de la riqueza total de los multimillonarios.

Curiosamente, en 2017 esta cifra era de solo 7 % .

Esto significa que la parte de la riqueza que corresponde a una fracción muy pequeña de las personas más ricas se ha multiplicado casi por cuatro en pocos años.

¿Por qué crece tan rápido la riqueza de los multimillonarios?

Los analistas del estudio señalan como uno de los principales factores de este crecimiento el fuerte aumento de las inversiones dirigidas al sector de la inteligencia artificial .

El creciente interés por las tecnologías de inteligencia artificial en los últimos años ha influido en el aumento del valor de las empresas tecnológicas y en el incremento de la riqueza de sus fundadores e inversores.

Al mismo tiempo, los cambios en el valor de los mercados bursátiles mundiales, el sector tecnológico y otros activos afectan directamente el capital de los multimillonarios.

¿Qué tendencia hay detrás del récord?

Las estadísticas de 2025 muestran un panorama más amplio que simples números.

Por un lado, el número de multimillonarios alcanza un nivel récord. Por otro lado, la cuota de las personas más ricas en la riqueza total es cada vez mayor.

La prueba más clara de esto es que los 29 multimillonarios más ricos poseen el 27 % de la riqueza total de 15,1 billones de dólares.

En 2017, su participación era del 7 %.

Por eso, la cifra más importante de los resultados de 2025 puede no ser 3 795, sino otro indicador:

el número de multimillonarios está aumentando, pero una inmensa riqueza se concentra cada vez más en manos de menos personas.