Récord Guinness batido por 3.ª vez: ¿Cómo se cultivó este chile de 52 cm?

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Récord Guinness batido por 3.ª vez: ¿Cómo se cultivó este chile de 52 cm?

Un jardinero suizo experimentado, Jürg Wiesli, logró un resultado increíble al inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords por tercera vez consecutiva gracias a la longitud de su chile. El nuevo ejemplar no solo batió el récord, sino que sorprendió a los expertos por su tamaño.

Wiesli estableció su primer récord en octubre de 2017 durante un concurso de hortalizas en Jona, cantón de San Galo. Desde entonces, el jardinero ha mejorado sus resultados constantemente.

Crónica de récords: una cosecha que crece año tras año

Los resultados del plusmarquista suizo a lo largo de los años:

  • 2017 (Primera victoria): El chile cultivado por Wiesli estableció su primer récord mundial con una longitud de 1 pie y 5,7 pulgadas (aprox. 45 cm);

  • 2018 (Segundo resultado): El jardinero superó su propio récord con una cosecha de 1 pie y 7,9 pulgadas (aprox. 50,5 cm);

  • Último récord absoluto: El nuevo chile, medido oficialmente por representantes de Guinness el 11 de agosto, alcanzó 1 pie y 8,6 pulgadas (52,3 cm), batiendo el récord por tercera vez.

¿Cuál es el secreto de una cosecha gigante? Consejos de oro del jardinero

Jürg Wiesli reveló a los representantes del Guinness World Records los secretos esenciales para lograr este resultado:

  • Lámparas de cultivo en marzo: Germina las semillas y plántulas en marzo bajo lámparas especiales, a una temperatura constante de 28 grados Celsius (82°F); Plantación en campo abierto a finales de abril:

  • Las plantas se trasladan al jardín a finales de abril, una vez pasado el riesgo de heladas; Compost maduro y suelo blando:

  • El jardinero labra profundamente el suelo y añade una gran cantidad de compost natural descompuesto; Regla de oro: la moderación:

  • La cosecha requiere riego regular y fertilizante equilibrado. Wiesli advierte que el exceso de fertilizante es perjudicial, ya que favorece el crecimiento de hojas en lugar del fruto. Hosilga muntazam suv va mutanosib o‘g‘it kerak. Vislining ogohlantirishicha, o‘g‘itni haddan tashqari ko‘p berish yaramaydi, aks holda qalampir o‘rniga faqat ko‘plab barglar o‘sib ketadi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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