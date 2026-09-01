¿Cuándo se anuncian los nominados al Balón de Oro 2026? Fecha oficial y detalles

La lista de candidatos al prestigioso Balón de Oro 2026, esperada con gran interés por la comunidad futbolística internacional, será oficialmente el 8 de septiembre anunciada. France Football Se han revelado todos los detalles importantes sobre esta 70ª ceremonia de aniversario, organizada por la revista.

Por primera vez en la historia, la ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo fuera de París — tendrá lugar en Londres. La gala de anuncio de los ganadores está programada para el 26 de octubre .

Categorías de premios y número de nominados

En el marco del Balón de Oro 2026, se premiará a los mejores exponentes del fútbol masculino y femenino en 6 categorías principales:

Balón de Oro (Mejor jugador del año): Hombres — 30 jugadores ; Mujeres — 30 jugadoras .

Mejor jugador joven del año (Trofeo Kopa): Hombres — 10 jugadores ; Mujeres — 5 jugadoras .

Mejor portero del año (Trofeo Yashin): Hombres — 10 porteros ; Mujeres — 5 porteras .

Mejor entrenador del año: Equipos masculinos — 5 técnicos ; Equipos femeninos — 5 técnicas .

Mejor delantero del año (Trofeo Gerd Müller): Hombres — 10 delanteros ; Mujeres — 5 delanteras .

Club del año: Clubes masculinos — 5 equipos ; Clubes femeninos — 5 equipos .



Las intrigas de la histórica 70ª ceremonia

Se espera que la gala de 2026 pase a la historia del fútbol por varios aspectos únicos: