¿Cuándo se anuncian los nominados al Balón de Oro 2026? Fecha oficial y detalles
La lista de candidatos al prestigioso Balón de Oro 2026, esperada con gran interés por la comunidad futbolística internacional, será oficialmente el 8 de septiembre anunciada. France Football Se han revelado todos los detalles importantes sobre esta 70ª ceremonia de aniversario, organizada por la revista.
Por primera vez en la historia, la ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo fuera de París — tendrá lugar en Londres. La gala de anuncio de los ganadores está programada para el 26 de octubre .
Categorías de premios y número de nominados
En el marco del Balón de Oro 2026, se premiará a los mejores exponentes del fútbol masculino y femenino en 6 categorías principales:
Balón de Oro (Mejor jugador del año):
Hombres — 30 jugadores;
Mujeres — 30 jugadoras.
Mejor jugador joven del año (Trofeo Kopa):
Hombres — 10 jugadores;
Mujeres — 5 jugadoras.
Mejor portero del año (Trofeo Yashin):
Hombres — 10 porteros;
Mujeres — 5 porteras.
Mejor entrenador del año:
Equipos masculinos — 5 técnicos;
Equipos femeninos — 5 técnicas.
Mejor delantero del año (Trofeo Gerd Müller):
Hombres — 10 delanteros;
Mujeres — 5 delanteras.
Club del año:
Clubes masculinos — 5 equipos;
Clubes femeninos — 5 equipos.
Las intrigas de la histórica 70ª ceremonia
Se espera que la gala de 2026 pase a la historia del fútbol por varios aspectos únicos:
Primera presentación en Londres: El Balón de Oro se entregará por primera vez en su historia en la capital del Reino Unido , lo que ampliará aún más el alcance global del evento;
La era de los nuevos héroes: Tras la Copa Mundial 2026 y los grandes torneos de clubes, se espera la aparición de nuevos líderes en el fútbol mundial.
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