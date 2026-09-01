Duelo clave: El campeón vigente, Arsenal, asegura 3 puntos en Birmingham

·24·Deportes
Duelo clave: El campeón vigente, Arsenal, asegura 3 puntos en Birmingham

El choque central de la segunda jornada de la Premier League tuvo lugar en Birmingham. El vigente campeón, el Arsenal de Londres, se impuso ante el anfitrión Aston Villa por 1-0 sumando 3 puntos valiosos.

Los pupilos de Mikel Arteta celebran su segunda victoria consecutiva, alcanzando los 6 puntos y ocupando el segundo lugar, por detrás de Manchester Citydebido a la diferencia de goles. El Aston Villa, derrotado en ambas jornadas, permanece en el puesto 19 sin puntos.

El gol decisivo del minuto 59 y los detalles del encuentro

Aspectos clave que decidieron el partido:

  • La genialidad de Bukayo Saka: En el minuto 59, el delantero londinense Bukayo Saka acertó a portería, marcando el único gol que dio la victoria a su equipo;

  • Defensa sólida: David Raya y la línea defensiva neutralizaron varios ataques peligrosos de los locales, manteniendo su portería a cero;

  • Momentos intensos y tensos: El árbitro mostró un total de 4 tarjetas amarillas, especialmente en los minutos finales, donde el juego se volvió más disputado.

Ficha técnica y alineaciones

  • Premier League | Jornada 2

  • Aston Villa — Arsenal 0:1

  • 31 de agosto, estadio Villa Park

  • Gol: Bukayo Saka (59);

  • Aston Villa: Suzuki, Cash (Wan-Bissaka, 78), Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), McGinn, Barkley (Garnacho, 78), Buendía, Jackson (Abraham, 71);

  • Arsenal: Raya, White, Mosquera (Konsa, 79), Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 85), Lewis-Skelly (Guimarães, 71), Saka, Ødegaard (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Havertz;

  • Amonestaciones: Solis (29), Alisson (80), McGinn (81), Maatsen (90+6).

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nueva táctica en el Real: Mourinho explica cómo ha potenciado a BellinghamNueva táctica en el Real: Mourinho explica cómo ha potenciado a BellinghamHoy, 06:15Clase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie AClase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie AHoy, 06:07Victoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundosVictoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundosHoy, 06:05Lluvia de goles en el Camp Nou: el Barcelona gana un thriller de 7 golesLluvia de goles en el Camp Nou: el Barcelona gana un thriller de 7 golesHoy, 05:56Drama en el mercado de fichajes: el Liverpool rechaza la oferta de 85 M£ del CityDrama en el mercado de fichajes: el Liverpool rechaza la oferta de 85 M£ del CityAyer, 22:38«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de MessiAyer, 22:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)