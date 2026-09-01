Duelo clave: El campeón vigente, Arsenal, asegura 3 puntos en Birmingham

El choque central de la segunda jornada de la Premier League tuvo lugar en Birmingham. El vigente campeón, el Arsenal de Londres, se impuso ante el anfitrión Aston Villa por 1-0 sumando 3 puntos valiosos.

Los pupilos de Mikel Arteta celebran su segunda victoria consecutiva, alcanzando los 6 puntos y ocupando el segundo lugar, por detrás de Manchester Citydebido a la diferencia de goles. El Aston Villa, derrotado en ambas jornadas, permanece en el puesto 19 sin puntos.

El gol decisivo del minuto 59 y los detalles del encuentro

Aspectos clave que decidieron el partido:

La genialidad de Bukayo Saka: En el minuto 59, el delantero londinense Bukayo Saka acertó a portería, marcando el único gol que dio la victoria a su equipo;

Defensa sólida: David Raya y la línea defensiva neutralizaron varios ataques peligrosos de los locales, manteniendo su portería a cero;

Momentos intensos y tensos: El árbitro mostró un total de 4 tarjetas amarillas, especialmente en los minutos finales, donde el juego se volvió más disputado.

Ficha técnica y alineaciones