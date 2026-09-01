2,4 millones de likes en una hora: ¡el post de despedida de Messi conmociona a Internet!
El capitán de la selección argentina, de 39 años, Lionel Messi, ha causado un revuelo mundial con su declaración oficial anunciando el fin de su carrera internacional. Tras la publicación de su mensaje de despedida en Instagram, el ocho veces ganador del Balón de Oro estableció un récord al conseguir más de 2,4 millones de «likes» en apenas una hora. un récord histórico.
Se ha revelado que el legendario delantero escribió esta carta justo después de la final de la Copa del Mundo 2026 — el 21 de julio — pero decidió hacerla pública recién ahora.
Récords absolutos con la camiseta de la «Albiceleste»
Messi ha escrito una nueva página en la historia de la selección de Argentina, alcanzando cifras inalcanzables:
207 partidos y 125 goles: Lionel es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la selección nacional;
6 Copas del Mundo: El legendario futbolista participó en un récord de 6 mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026);
Colección de trofeos internacionales:
Campeón del Mundo: 2022 (Catar);
Subcampeón del Mundo: 2014 y 2026;
Campeón de la Copa América: 2021 y 2024;
Campeón Olímpico: 2008 (Pekín).
Una brillante carrera a nivel de clubes
La gloriosa trayectoria de la estrella de 39 años continúa en sus clubes:
Cumbres con el «FC Barcelona»: Con el club catalán ganó 4 veces la UEFA Champions League, además de 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes;
La era del PSG y del «Inter Miami»:Tras años exitosos en el PSG francés, desde 2023 defiende los colores del Inter Miami en la MLS norteamericana y continúa su carrera a nivel de clubes; Récord del «Balón de Oro»:
Mantiene el récord mundial como el único jugador en la historia del fútbol en ganar 8 Balones de Oro. Futbol tarixida 8 marta «Oltin to‘p» sovrinini yutgan yagona o‘yinchi sifatida dunyo rekordini o‘zida saqlab turibdi.
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