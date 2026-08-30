Una mujer mata a su hijo de 11 meses para no entregárselo al padre

En EE. UU., una mujer de 36 años, Madeline Veronica Daily, presuntamente secuestró y asesinó a su hijo de 11 meses para evitar que el padre obtuviera la custodia. Así lo informó «Zakon.kz» citando al diario The New York Post.

Se reveló que la mujer estaba descontenta con una decisión judicial que ordenaba entregar al niño a su padre. Por ello, se llevó a su hijo desde Wyoming hasta Nuevo México.

Las autoridades localizaron a Daily en un parque de casas rodantes cerca de Silver City. Tras verla entrar en la caravana, la policía acordonó la zona y esperó una orden judicial para ingresar.

Durante la investigación, la mujer afirmó no arrepentirse de sus actos. Dijo que «salvó» a su hijo del padre y sus familiares, alegando que el hombre no le brindaba suficiente atención financiera, física ni afecto.

En el juicio, Daily se declaró culpable. Los fiscales señalaron que podría enfrentar la pena máxima de cadena perpetua .