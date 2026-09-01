«Muy doloroso»: Se revela la carta de despedida de Messi que hizo llorar al mundo

La leyenda viva del fútbol mundial, Lionel, de 39 años, Messi publicó una carta abierta dedicada a sus aficionados y compañeros tras poner fin a sus 20 años de brillante carrera en la selección nacional de Argentina.

El capitán, que lo ha ganado todo con la camiseta de la «Albiceleste», explicó en su mensaje cuándo tomó esta decisión y las profundas razones personales que hay detrás.

«Ya no tengo nada que dar»: La carta abierta de Messi

Lionel Messi escribió estas conmovedoras palabras en su carta de despedida:

Una decisión difícil y el momento adecuado: «Después del tiempo transcurrido desde la final y largas discusiones, pongo fin a mi carrera internacional. Esta decisión fue muy difícil, todavía me duele el corazón. Pero entiendo que es el momento justo»;

20 años de lealtad y el turno de los jóvenes: «Siempre he dado todo, no solo en los años en los que ganamos todos los trofeos, sino también antes. Ya no tengo nada que dar. Los jugadores jóvenes y talentosos que vienen detrás merecen jugar en la selección»;

Agradecimiento a los aficionados: «Gracias por el cariño mostrado durante estos 20 años. Los voy a extrañar mucho. Ahora me convierto en un aficionado más en la grada; celebraré con ustedes y sufriré con ustedes. Me voy, pero estoy feliz de haberles regalado algunos momentos de cuento de hadas. Gracias a Dios, soy argentino. ¡Vamos, Argentina!».

La nota dolorosa al final de la carta y el fallecimiento de su padre

Lionel Messi añadió una nota personal muy dura al final de su carta: