«Muy doloroso»: Se revela la carta de despedida de Messi que hizo llorar al mundo

·27·Deportes
«Muy doloroso»: Se revela la carta de despedida de Messi que hizo llorar al mundo

La leyenda viva del fútbol mundial, Lionel, de 39 años, Messi publicó una carta abierta dedicada a sus aficionados y compañeros tras poner fin a sus 20 años de brillante carrera en la selección nacional de Argentina.

El capitán, que lo ha ganado todo con la camiseta de la «Albiceleste», explicó en su mensaje cuándo tomó esta decisión y las profundas razones personales que hay detrás.

«Ya no tengo nada que dar»: La carta abierta de Messi

Lionel Messi escribió estas conmovedoras palabras en su carta de despedida:

  • Una decisión difícil y el momento adecuado: «Después del tiempo transcurrido desde la final y largas discusiones, pongo fin a mi carrera internacional. Esta decisión fue muy difícil, todavía me duele el corazón. Pero entiendo que es el momento justo»;

  • 20 años de lealtad y el turno de los jóvenes: «Siempre he dado todo, no solo en los años en los que ganamos todos los trofeos, sino también antes. Ya no tengo nada que dar. Los jugadores jóvenes y talentosos que vienen detrás merecen jugar en la selección»;

  • Agradecimiento a los aficionados: «Gracias por el cariño mostrado durante estos 20 años. Los voy a extrañar mucho. Ahora me convierto en un aficionado más en la grada; celebraré con ustedes y sufriré con ustedes. Me voy, pero estoy feliz de haberles regalado algunos momentos de cuento de hadas. Gracias a Dios, soy argentino. ¡Vamos, Argentina!».

La nota dolorosa al final de la carta y el fallecimiento de su padre

Lionel Messi añadió una nota personal muy dura al final de su carta:

  • Los días después de la final: «Escribí estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final de la Copa del Mundo. Hoy, tras los sucesos relacionados con mi padre, estoy aún más convencido de mi decisión»;

  • La muerte de Jorge Messi: Jorge Messi, padre de Lionel, su agente de toda la vida y su pilar, falleció el 8 de agosto a los 68 años tras una larga enfermedad;

  • El secreto de las lágrimas en el Mundial: La salud de Jorge Messi se había deteriorado gravemente durante la Copa del Mundo 2026. Por eso, Leo no pudo contener las lágrimas en el campo tras el gol marcado contra Argelia.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuándo se anuncian los nominados al Balón de Oro 2026? Fecha oficial y detalles¿Cuándo se anuncian los nominados al Balón de Oro 2026? Fecha oficial y detallesHoy, 07:13Nueva táctica en el Real: Mourinho explica cómo ha potenciado a BellinghamNueva táctica en el Real: Mourinho explica cómo ha potenciado a BellinghamHoy, 06:15Clase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie AClase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie AHoy, 06:07Victoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundosVictoria crucial: el Atalanta derrota al Bolonia en los últimos segundosHoy, 06:05Duelo clave: El campeón vigente, Arsenal, asegura 3 puntos en BirminghamDuelo clave: El campeón vigente, Arsenal, asegura 3 puntos en BirminghamHoy, 06:03Lluvia de goles en el Camp Nou: el Barcelona gana un thriller de 7 golesLluvia de goles en el Camp Nou: el Barcelona gana un thriller de 7 golesHoy, 05:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)