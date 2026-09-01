Nueva táctica en el Real: Mourinho explica cómo ha potenciado a Bellingham

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en una entrevista concedida al prestigioso diario español AS habló en detalle sobre el juego de uno de los líderes del equipo, Jude Bellingham, los cambios en sus funciones tácticas y su candidatura al mayor galardón individual del fútbol mundial, el Balón de Oro.

El técnico portugués reveló que ha replanteado por completo el rol del centrocampista de 23 años en el campo y le ha dado una nueva libertad para que pueda desplegar todo su potencial.

«Ya no corre como un lateral»: la decisión táctica de Mourinho

José Mourinho compartió las siguientes reflexiones sobre su acuerdo personal con la estrella inglesa y su carácter:

Alta exigencia: «Es extremadamente exigente consigo mismo y con los demás. Es una cualidad que valoro mucho»;

Corregir un error táctico: «Hice un pacto especial con él: no quiero verlo bajar como un segundo lateral izquierdo en defensa. Porque antes eso sucedía a menudo. Con el Benfica, habíamos explotado activamente esa debilidad»;

Nueva estructura y comodidad: «Ahora hemos estructurado el equipo de una forma totalmente distinta. Él sabe exactamente lo que debe hacer en el campo y se siente muy libre y cómodo».

El Balón de Oro y el dominio en el centro del campo

El técnico del Real destacó que Jude Bellingham merece ser el mejor jugador del mundo: