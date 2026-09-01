Para los jóvenes kirguisos que recibieron al presidente iraní Masoud Pezeshkian en el aeropuerto internacional de «Manas», una sencilla ceremonia de bienvenida se convirtió en un evento memorable e inesperado.

En respuesta a su regalo, el presidente entregó sobres a los jóvenes. El contenido de los mismos se reveló más tarde.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto?

El 31 de agosto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian llegó a Kirguistán en una visita de trabajo. Fue recibido en el aeropuerto internacional de «Manas» por Adilbek Kasimaliev, presidente del Gabinete de Ministros y jefe de la administración presidencial de Kirguistán.

Jóvenes kirguisos también participaron en la ceremonia de bienvenida al presidente en el aeropuerto.

Le entregaron al líder iraní un peluche que representa a un leopardo de las nieves, mascota oficial de los VI Juegos Mundiales de los Nómadas.

¿Cómo respondió el presidente al regalo?

Pezeshkian entregó sobres a los jóvenes. Inicialmente, no se reveló qué contenían.

Sin embargo, más tarde se supo que cada uno de los sobres contenía 100 euros. Esto fue reportado por los medios de comunicación de Kirguistán.

Los jóvenes le regalaron al presidente iraní una mascota que se ha convertido en un símbolo nacional, y Pezeshkian respondió con un regalo personal.

¿Qué regalo se le entregó al presidente?

En el aeropuerto, los jefes de las delegaciones extranjeras reciben la mascota de los VI Juegos Mundiales de los Nómadas: un peluche de leopardo de las nieves llamado Batay. está siendo entregado.

Según información del gobierno de Kirguistán, el leopardo de las nieves es uno de los símbolos nacionales del país y la mascota oficial de los VI Juegos Mundiales de los Nómadas.

El nombre de la mascota se compone de «ba» (leopardo) y «tay» (apoyo). Representa las ideas de fuerza, libertad, estabilidad interior y conexión con las raíces nacionales.

¿Por qué vino Pezeshkian a Kirguistán?

La visita del presidente iraní no se limita solo a los Juegos Mundiales de los Nómadas.

Masoud Pezeshkian en Biskek:

participará en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái;

en la reunión de alto nivel en formato «OCS plus»;

en la ceremonia de apertura de los VI Juegos Mundiales de los Nómadas.

está prevista su participación.

¿Cuál es el aspecto destacable de este suceso?

La breve interacción en el aeropuerto se convirtió en uno de los episodios más comentados de la visita oficial.

Por un lado, el peluche Batay que refleja el símbolo nacional de Kirguistán, y por otro, los sobres que el presidente iraní entregó a los jóvenes.

El hecho de que, tras abrir los sobres, se descubriera que contenían 100 euros despertó aún más interés en el evento.

De esta manera, la visita de Pezeshkian a Kirguistán será recordada no solo por las reuniones políticas, sino también por el sincero intercambio de regalos en el aeropuerto.