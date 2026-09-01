Clase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie A
En la segunda jornada del campeonato italiano, el club romano de la Roma visitó el campo del Lecce y ofreció un auténtico festival de goles. Los pupilos de Gian Piero Gasperini marcaron cuatro goles sin respuesta, logrando una contundente 4:0 victoria.
Tras un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, los «Giallorossi» alcanzan los 6 puntos y se sitúan como líderes en solitario de la tabla. Por su parte, el Lecce, tras la derrota, ocupa la 13ª posición con 3 puntos.
La imparable eficacia de Donyell Malen
Los aspectos clave y los detalles de los goles que decidieron el encuentro:
El recital continuo de Malen: Tras marcar un hat-trick la jornada anterior, el delantero neerlandés Donyell Malen volvió a ser el protagonista al anotar un doblete en los minutos 4 y 23;
Golpes decisivos en la primera parte: En el minuto 25, Matías Soulé puso el 3-0 en el marcador, mientras que Mora, que entró desde el banquillo, cerró la cuenta en el minuto 65;
Defensa sólida: El portero de la Roma, Mile Svilar, y la línea defensiva apenas dieron opciones a los locales para marcar.
Ficha del partido y alineaciones
Serie A | Jornada 2
Lecce — Roma 0:4
31 de agosto, estadio Via del Mare
Goles: Malen (4', 23'), Soulé (25'), Mora (65');
Alineación del Lecce: Falcone, Siebert, Gaspar, Gabriel (Ndri, 46'), Danilo, Coulibaly, Ngom (Ilic, 72'), Gorter (Maleh, 46'), Ndaba, Pierotti (Fatah, 72'), Geubbels (Stulic, 54');
Alineación de la Roma: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Koné (Pisilli, 67'), Cristante, Wesley (Molina, 60'), Dybala (de Roon, 84'), Soulé (Mora, 60'), Malen (Castro, 67');
Amonestaciones: Malen (9'), Ilic (90').
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