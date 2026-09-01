Clase magistral: la Roma gana 4-0 y se coloca líder de la Serie A

En la segunda jornada del campeonato italiano, el club romano de la Roma visitó el campo del Lecce y ofreció un auténtico festival de goles. Los pupilos de Gian Piero Gasperini marcaron cuatro goles sin respuesta, logrando una contundente 4:0 victoria.

Tras un pleno de victorias en las dos primeras jornadas, los «Giallorossi» alcanzan los 6 puntos y se sitúan como líderes en solitario de la tabla. Por su parte, el Lecce, tras la derrota, ocupa la 13ª posición con 3 puntos.

La imparable eficacia de Donyell Malen

Los aspectos clave y los detalles de los goles que decidieron el encuentro:

El recital continuo de Malen: Tras marcar un hat-trick la jornada anterior, el delantero neerlandés Donyell Malen volvió a ser el protagonista al anotar un doblete en los minutos 4 y 23;

Golpes decisivos en la primera parte: En el minuto 25, Matías Soulé puso el 3-0 en el marcador, mientras que Mora, que entró desde el banquillo, cerró la cuenta en el minuto 65;

Defensa sólida: El portero de la Roma, Mile Svilar, y la línea defensiva apenas dieron opciones a los locales para marcar.

Ficha del partido y alineaciones