¿Enzo Fernández a Manchester City? Alonso hace una declaración importante

En las últimas horas del mercado de fichajes de verano, podría concretarse un traspaso sin precedentes en el fútbol inglés. El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, admitió oficialmente que el mediocampista de la selección argentina Enzo Fernández y el extremo ofensivo Pedro Neto podrían abandonar el equipo antes del cierre del mercado.

Según los informes, Enzo Fernández ha llegado a un acuerdo total sobre los términos personales con Manchester Citybajo la dirección de Pep Guardiola.

Un récord histórico de 130 millones de libras y el acuerdo con el City

Detalles de las negociaciones que han sacudido el mercado de fichajes:

Al borde de un récord británico: Chelsea exige 130 millones de libras esterlinas (152 millones de euros) por el traspaso de la estrella argentina. Si la operación se cierra por este precio, establecerá un récord como el fichaje más caro en la historia del fútbol británico;

Motivo de la exclusión: Enzo no fue convocado para el partido de la 2ª jornada de la Premier League contra el Brighton (4-3) ni para el duelo de la League Cup contra el Luton. El cuerpo técnico no lo incluyó porque la mente del jugador está puesta en el traspaso;

El reemplazo está definido: El club londinense ha llegado a un acuerdo total por el traspaso del mediocampista del Mónaco, Lamine Camara, lo que indica que se ha dado luz verde para la salida de Enzo hacia Manchester City.

«Todo puede cambiar hasta el martes»: La confesión de Xabi Alonso

El técnico de los londinenses hizo una declaración abierta sobre la situación en la rueda de prensa: