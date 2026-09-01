Lionel Messi pone fin a su carrera en la selección argentina

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha puesto fin oficialmente a su carrera internacional tras la Copa Mundial de 2026. El delantero de 39 años publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, escrito en una página de cuaderno. Así lo informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, durante su trayectoria internacional, Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo, manteniendo su estatus como el jugador con más partidos y el máximo goleador en la historia de su país. Con La Albiceleste, logró anotar un total de 125 goles en 207 encuentros.

Las razones detrás de la despedida

El jugador reveló que escribió su declaración de despedida el 21 de julio, dos días después de la final de la Copa Mundial 2026. Sin embargo, el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en Rosario a los 68 años, reafirmó su determinación en esta decisión.

«Escribí estas palabras el 21 de julio. Hoy, después de lo que pasó con mi viejo, estoy aún más convencido de mi decisión», escribió Lionel Messi en Instagram. Según sus palabras, tomar esta decisión fue muy difícil, pero entendió que había llegado el momento.

El fin de una era legendaria

Messi llegó a la final de la Copa Mundial 2026 con Argentina, enfrentándose a España. Aunque el resultado fue una derrota, dejó una huella imborrable en el escenario mundial y cerró su carrera como el máximo goleador masculino en la historia del fútbol sudamericano.

Cabe recordar que Lionel Messi ya había anunciado su retiro de la selección en 2016 tras tres derrotas consecutivas en finales importantes, aunque poco después cambió de opinión y regresó al equipo.

«Siempre di todo por esta camiseta, luché hasta el final en la cancha. Me siento orgulloso de haber brindado a nuestro pueblo, junto a mis compañeros, momentos que alguna vez solo pudimos soñar», añadió el jugador en su mensaje.