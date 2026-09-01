Lionel Messi pone fin a su carrera internacional

El capitán de la selección argentina y leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi, ha puesto fin oficialmente a su carrera internacional a los 39 años. Según informa Goal.com, esta decisión se tomó tras la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de 2026, lo que significa el cierre de toda una época en la historia deportiva del país. Así lo informa Goal.com .

El delantero anunció su decisión el lunes a través de su cuenta de Instagram. Compartió una foto de una página de cuaderno escrita a mano en español, declarando que ponía fin a su rica y gloriosa historia en la selección nacional, que abarca dos décadas. Aunque esta decisión era esperada por la comunidad futbolística mundial, causó una inmensa emoción.

Estadísticas de una carrera legendaria y récords

Lionel Messi deja el escenario internacional habiendo establecido los principales récords de su país. Disputó 207 partidos con la selección argentina, logrando marcar 125 goles. Estas cifras lo convierten en el máximo goleador en la historia del fútbol sudamericano.

A lo largo de su carrera internacional, que duró tres décadas, el delantero participó en seis Copas Mundiales. Lo más importante es que llevó a Argentina a su tercer título mundial en el torneo de Qatar 2022, tras 36 años de espera. También levantó la Copa América en 2021 y 2024.

El emotivo homenaje de Antonela Roccuzzo

La esposa del famoso futbolista, Antonela Roccuzzo, publicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales dedicado a su carrera internacional. Elogió el difícil camino y la determinación que Messi demostró.

"Te vi no rendirte nunca y siempre volver a intentarlo, incluso cuando las cosas no salían", escribió Antonela Roccuzzo. "Tuve la suerte de ver cómo tus sueños se hacían realidad después de tantos años y de vivir los días más felices de nuestra vida. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinitamente".

El fin de la carrera internacional de Messi marca un punto de inflexión importante no solo para Argentina, sino para todo el fútbol mundial. Su legado y sus logros serán sin duda una fuente de inspiración para las generaciones futuras.