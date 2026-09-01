En Nepal, una niña de 6 años fue encontrada viva bajo los escombros tras 3 días

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En Nepal, una niña de 6 años fue encontrada viva bajo los escombros tras 3 días

En el distrito de Rasuwa, Nepal, casi tres días después de unas inundaciones devastadoras, una niña de 6 años fue rescatada con vida entre el lodo y los escombros. Así lo informó NDTV.

El incidente ocurrió en el pueblo de Timure. Tras el desbordamiento del río Bhote-Koshi, la zona quedó cubierta de agua, lodo y diversos escombros. Durante las labores de rescate, las fuerzas de seguridad escucharon la voz de la niña bajo los escombros. Tras ello, iniciaron inmediatamente las labores de excavación y lograron sacar a la pequeña con vida.

Inicialmente recibió atención en un puesto médico en Timure. Más tarde, debido a su estado, fue trasladada a Katmandú para recibir tratamiento en un hospital especializado.

El rescate de la niña es un hecho esperanzador en las labores de búsqueda tras las inundaciones mortales. Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el colapso de un glaciar han causado una gran destrucción en el territorio de ambos países. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

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