Enzo Fernández dedica una emotiva despedida a Lionel Messi

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Enzo Fernández dedica una emotiva despedida a Lionel Messi

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, compartió recuerdos profundos y conmovedores tras la retirada de su ídolo, Lionel Messi, de la selección argentina. Según Goal.com, el ocho veces ganador del Balón de Oro decidió dejar el fútbol internacional a los 39 años, una decisión que ha causado un gran impacto en el mundo del fútbol. Como informa Goal.com .

El legendario delantero puso fin a su brillante carrera internacional tras la final de la Copa del Mundo 2026 contra España. El jugador con más partidos y máximo goleador de la historia del país se despide de la selección, una decisión que también se habría visto influenciada por el trágico fallecimiento de su padre, Jorge, el pasado agosto.

Tras esto, Enzo Fernández, el jugador de 25 años que milita en el Chelsea, rindió homenaje al capitán de la selección en su cuenta de Instagram. Recordó el largo camino recorrido, desde ser un simple aficionado en su infancia hasta ganar el título de campeón del mundo junto a Messi.

Sueños de infancia y momentos inolvidables

Fernández no ocultó su profunda tristeza durante la breve retirada de Messi en 2016, cuando era adolescente. El joven jugador recuerda haber calculado constantemente la diferencia de edad entre él y su ídolo.

«Yo solo era un niño y calculaba la diferencia de edad entre tú y yo: me preguntaba si algún día podría jugar a tu lado», escribió Fernández en su mensaje. Destacó que ese sueño se hizo realidad en Qatar, donde no solo jugaron juntos, sino que se convirtieron en campeones del mundo.

Las cualidades humanas del capitán

El centrocampista argentino elogió no solo los logros deportivos, sino también las cualidades humanas de Messi. Según él, la estrella recibió calurosamente al joven jugador en su primera convocatoria, apoyándolo siempre con consejos y una actitud sincera.

«Siempre me diste una palabra amable, un consejo o un abrazo. Nunca lo olvidaré», concluyó Enzo Fernández.

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Jahongir Tursunov
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